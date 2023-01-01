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Топ-10 новогодних елок из разных городов Грузии - ФОТО
Топ-10 новогодних елок из разных городов Грузии - ФОТО
Елка - один из самых прекрасных символов Рождества и Нового года, одухотворение праздника, красоты и волшебства 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T12:01+0400
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Каждый год Sputnik Грузия рассказывает читателям о главных красавицах-елках разных городов Грузии. В этом году почти во всех городах страны елки прелестные и праздничные, но некоторые, судя по комментариям в Сети, не особо пришлись по вкусу населению. Рассказываем подробнее. Тбилиси Начнем, конечно, с главной елки Грузии – тбилисской. Елка столицы заслужила много похвалы в Сети. На церемонию зажжения елки пришло посмотреть множество людей. Горожане оказались довольны и праздничным украшением в центре города. Сама же елка щедро увешана игрушками, гирляндами и, конечно, звездой на "верхушке". Батуми А вот с елкой в Батуми не все так однозначно. Эта "красотка" вызвала много споров с момента появления своей фотографии в соцсетях. Дело в том, что еще в августе мэрия города предложила батумцам онлайн выбрать дизайн елки, которая украсит главную площадь черноморской столицы. Люди-то выбрали, но сработал принцип "ожидание-реальность". Ожидали жители курортного города точно не того, что им предложили. Елка не такая пышная, веток мало – из-за этого ее сравнивают со скелетом рыбы. Рустави Лично нашим фаворитом в этом году стал город Рустави. Не только елка, но и город украшены в этом году особенно красиво. Только глядя на фото, можно получить рождественское настроение и наполниться теплом. Елка – высокая и пышная, украшена гирляндами с "теплым" оттенком и красными игрушками. Очень лаконично и красиво. Душети В Душети поставили елку конусообразной формы. Она украшена в более холодных оттенках – гирлянды с белым светом, словно ленты, обвивают елку, а игрушки в сине-золотых цветах только дополняют главное украшение города. Завершает "образ" елки большая белая звезда. Кобулети Если елка в Батуми вызвала много негатива, то елка в соседнем Кобулети заслужила большей похвалы. Многие жители Батуми даже писали комментарии типа "Вот такая елка нам нужна в Батуми". Пышная, украшенная гирляндами золотого цвета и разноцветными игрушками елка и правда дарит только положительные эмоции. Озургети Елка в Озургети ничуть не скромнее наших прошлых красавиц. Елка украшена гирляндами вертикально, большими золотыми игрушками, изюминки добавляют золотые то ли "кометы", то ли падающие звезды. В любом случае – органично и красиво. Телави Телавская елочка очень уютная и милая. На ней даже игрушки в виде домиков, ангелочков и колокольчиков. Елка тоже конусообразная, украшена синей гирляндой по вертикали. Кутаиси Кутаисская елка тоже одна из наших фаворитов. Огромная и пышная елка украшена будто бы хрустальными игрушками, которые даже похожи на кристаллы. Без гирлянды, конечно, тоже не обошлось, она выполнена в холодных оттенках. В целом, елка очень сказочная, будто бы из "Щелкунчика". Зугдиди Новогодняя елка в Зугдиди также понравилась жителям города. Негативные комментарии найти практически невозможно. Все благодаря простоте, лаконичности и органичности. Мелких огоньков в теплых оттенках и снежинок – казалось бы так мало. Но большего и не надо, если сделано со вкусом. Цаленджиха Новогоднюю елку в Цаленджиха щедро украсили гирляндами и красными шарами. Поистине новогодние оттенки. И здесь жители города довольны, называя свою красавицу настоящей королевой. С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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новый год 2023, грузия, туризм, общество, батуми, тбилиси, рустави
новый год 2023, грузия, туризм, общество, батуми, тбилиси, рустави

Топ-10 новогодних елок из разных городов Грузии - ФОТО

12:01 01.01.2023 (обновлено: 12:24 01.01.2023)
© Courtesy of Batumi City Hall Новогодняя елка в Батуми
Новогодняя елка в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2023
© Courtesy of Batumi City Hall
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Елка - один из самых прекрасных символов Рождества и Нового года, одухотворение праздника, красоты и волшебства
Каждый год Sputnik Грузия рассказывает читателям о главных красавицах-елках разных городов Грузии. В этом году почти во всех городах страны елки прелестные и праздничные, но некоторые, судя по комментариям в Сети, не особо пришлись по вкусу населению. Рассказываем подробнее.

Тбилиси

© Courtesy of Tbilisi City Hall Новогодняя елка Тбилиси
Новогодняя елка Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Тбилиси
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Начнем, конечно, с главной елки Грузии – тбилисской. Елка столицы заслужила много похвалы в Сети. На церемонию зажжения елки пришло посмотреть множество людей. Горожане оказались довольны и праздничным украшением в центре города. Сама же елка щедро увешана игрушками, гирляндами и, конечно, звездой на "верхушке".

Батуми

© Courtesy of Batumi City Hall Новогодняя елка в Батуми
Новогодняя елка в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка в Батуми
© Courtesy of Batumi City Hall
А вот с елкой в Батуми не все так однозначно. Эта "красотка" вызвала много споров с момента появления своей фотографии в соцсетях. Дело в том, что еще в августе мэрия города предложила батумцам онлайн выбрать дизайн елки, которая украсит главную площадь черноморской столицы. Люди-то выбрали, но сработал принцип "ожидание-реальность". Ожидали жители курортного города точно не того, что им предложили. Елка не такая пышная, веток мало – из-за этого ее сравнивают со скелетом рыбы.

Рустави

© Courtesy of Nino LatsabidzeНовогодняя елка Рустави
Новогодняя елка Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Рустави
© Courtesy of Nino Latsabidze
Лично нашим фаворитом в этом году стал город Рустави. Не только елка, но и город украшены в этом году особенно красиво. Только глядя на фото, можно получить рождественское настроение и наполниться теплом. Елка – высокая и пышная, украшена гирляндами с "теплым" оттенком и красными игрушками. Очень лаконично и красиво.

Душети

© mtskheta-mtianeti.gov.geНовогодняя елка Душети
Новогодняя елка Душети - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Душети
© mtskheta-mtianeti.gov.ge
В Душети поставили елку конусообразной формы. Она украшена в более холодных оттенках – гирлянды с белым светом, словно ленты, обвивают елку, а игрушки в сине-золотых цветах только дополняют главное украшение города. Завершает "образ" елки большая белая звезда.

Кобулети

© Kobuleti City HallНовогодняя елка Кобулети
Новогодняя елка Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Кобулети
© Kobuleti City Hall
Если елка в Батуми вызвала много негатива, то елка в соседнем Кобулети заслужила большей похвалы. Многие жители Батуми даже писали комментарии типа "Вот такая елка нам нужна в Батуми". Пышная, украшенная гирляндами золотого цвета и разноцветными игрушками елка и правда дарит только положительные эмоции.

Озургети

© Courtesy of Ozurgeti City HallНовогодняя елка Озургети
Новогодняя елка Озургети - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Озургети
© Courtesy of Ozurgeti City Hall
Елка в Озургети ничуть не скромнее наших прошлых красавиц. Елка украшена гирляндами вертикально, большими золотыми игрушками, изюминки добавляют золотые то ли "кометы", то ли падающие звезды. В любом случае – органично и красиво.

Телави

© Courtesy of City Hall of Telavi MunicipalityНовогодняя елка Телави
Новогодняя елка Телави - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Телави
© Courtesy of City Hall of Telavi Municipality
Телавская елочка очень уютная и милая. На ней даже игрушки в виде домиков, ангелочков и колокольчиков. Елка тоже конусообразная, украшена синей гирляндой по вертикали.

Кутаиси

© Courtesy of Zaza LominadzeНовогодняя елка Кутаиси
Новогодняя елка Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Кутаиси
© Courtesy of Zaza Lominadze
Кутаисская елка тоже одна из наших фаворитов. Огромная и пышная елка украшена будто бы хрустальными игрушками, которые даже похожи на кристаллы. Без гирлянды, конечно, тоже не обошлось, она выполнена в холодных оттенках. В целом, елка очень сказочная, будто бы из "Щелкунчика".

Зугдиди

© City Hall of Zugdidi MunicipalityНовогодняя елка Зугдиди
Новогодняя елка Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка Зугдиди
© City Hall of Zugdidi Municipality
Новогодняя елка в Зугдиди также понравилась жителям города. Негативные комментарии найти практически невозможно. Все благодаря простоте, лаконичности и органичности. Мелких огоньков в теплых оттенках и снежинок – казалось бы так мало. Но большего и не надо, если сделано со вкусом.

Цаленджиха

© City Hall of Tsalenjikha Municipality Новогодняя елка в Цаленджиха
Новогодняя елка в Цаленджиха - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
Новогодняя елка в Цаленджиха
© City Hall of Tsalenjikha Municipality
Новогоднюю елку в Цаленджиха щедро украсили гирляндами и красными шарами. Поистине новогодние оттенки. И здесь жители города довольны, называя свою красавицу настоящей королевой.
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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