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Тысячи жителей Тбилиси остались без воды в первый день нового года
Тысячи жителей Тбилиси остались без воды в первый день нового года
Подача воды прекращена с целью проведения работ по восстановлению повреждений на сети водопровода 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T19:02+0400
2023-01-01T19:02+0400
2023-01-01T18:34+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Водораспределительная компания Georgian water and power предупреждает абонентов центральных районов Тбилиси об отключении воды в первый день нового года. Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений. С полным списком улиц, которых коснется отключение воды, можно ознакомиться на сайте компании. Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power
Тысячи жителей Тбилиси остались без воды в первый день нового года
Подача воды прекращена с целью проведения работ по восстановлению повреждений на сети водопровода
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Водораспределительная компания Georgian water and power предупреждает абонентов центральных районов Тбилиси об отключении воды в первый день нового года.
Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений.
В Самгорском районе подача воды прекращена с 16:15 1 января до 04:00 2 января с целью проведения работ по восстановлению повреждений на сети водопровода. В Вакийском районе подача воды прекращена с 15:30 до 22:00 на Цхнетской улице. В Глданском районе и Мухиани подача воды прекращена с 12:30 до 21:00. В Сабурталинском районе подача воды прекращена с 12:00 до 20:00 на улице Панаскертели. С 03:45 до 11:00 без воды останутся жители улицы Исакадзе, Имедашвили, Мгалоблишвили и Земо Ведзиси.
С полным списком улиц, которых коснется отключение воды, можно ознакомиться на сайте компании
.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.