https://sputnik-georgia.ru/20230101/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-vody-v-pervyy-den-novogo-goda-273611181.html

Тысячи жителей Тбилиси остались без воды в первый день нового года

Тысячи жителей Тбилиси остались без воды в первый день нового года

Подача воды прекращена с целью проведения работ по восстановлению повреждений на сети водопровода 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T19:02+0400

2023-01-01T19:02+0400

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грузия

новости

общество

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Водораспределительная компания Georgian water and power предупреждает абонентов центральных районов Тбилиси об отключении воды в первый день нового года. Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений. С полным списком улиц, которых коснется отключение воды, можно ознакомиться на сайте компании. Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, georgian water and power