https://sputnik-georgia.ru/20230101/voennye-politseyskie-i-sotrudniki-sgb-gruzii-budut-poluchat-bolshe-273607155.html

Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше

Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше

Зарплата всех сотрудников силовых ведомств Грузии выросла на 20% 01.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Все сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии, а также военнослужащие будут получать с 1 января увеличенную заработную плату.Зарплата всех сотрудников силовых ведомств Грузии выросла на 20%.На сегодняшний день минимальная зарплата военного составляет около 1,1 тысячи лари, полицейского и сотрудника СГБ – 1,5 тысячи лари.На повышение сотрудникам полиции, военным и СГБ из бюджета выделено 290 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, служба госбезопасности грузии, министерство обороны грузии, зарплата