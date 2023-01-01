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Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше
Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше
Зарплата всех сотрудников силовых ведомств Грузии выросла на 20% 01.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-01T13:10+0400
2023-01-01T13:10+0400
2023-01-01T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Все сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии, а также военнослужащие будут получать с 1 января увеличенную заработную плату.Зарплата всех сотрудников силовых ведомств Грузии выросла на 20%.На сегодняшний день минимальная зарплата военного составляет около 1,1 тысячи лари, полицейского и сотрудника СГБ – 1,5 тысячи лари.На повышение сотрудникам полиции, военным и СГБ из бюджета выделено 290 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, служба госбезопасности грузии, министерство обороны грузии, зарплата
грузия, новости, общество, мвд грузии, служба госбезопасности грузии, министерство обороны грузии, зарплата
Военные, полицейские и сотрудники СГБ Грузии будут получать больше
13:10 01.01.2023 (обновлено: 14:03 01.01.2023)
Зарплата всех сотрудников силовых ведомств Грузии выросла на 20%
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Все сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии, а также военнослужащие будут получать с 1 января увеличенную заработную плату.
Зарплата всех сотрудников силовых ведомств Грузии выросла на 20%.
На сегодняшний день минимальная зарплата военного составляет около 1,1 тысячи лари, полицейского и сотрудника СГБ – 1,5 тысячи лари.
На повышение сотрудникам полиции, военным и СГБ из бюджета выделено 290 миллионов лари.