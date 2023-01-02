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https://sputnik-georgia.ru/20230102/avariya-na-magistralnom-vodoprovode-ostavila-chast-zhiteley-tbilisi-bez-vody-273619313.html
Авария на магистральном водопроводе оставила часть жителей Тбилиси без воды
Авария на магистральном водопроводе оставила часть жителей Тбилиси без воды
Водоснабжение будет ограничено до 23:50 по местному времени для части абонентов на окраине столицы 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T15:01+0400
2023-01-02T15:48+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 янв - Sputnik. Часть жителей Тбилиси осталась без воды из-за аварии на центральном магистральном водопроводе на Кахетинском шоссе у мостов аэропорта. Как заявляют в компании Georgian Water and Power, техническая группа специалистов мобилизована на месте, ведутся работы для восстановления повреждения. Неотложные работы проводились в интенсивном режиме всю ночь и продолжатся в течение всего дня. В связи с указанным, водоснабжение будет ограничено до 23:50 по местному времени для части абонентов Кахетинского шоссе, Орхеви, Тетрихеви, поселков Аэропорта и Алексеевка, улиц Твалчрелидзе, Глонти, Прангулиани и прилегающих к ним улиц. Компания приносит потребителям извинения за дискомфорт. До полного восстановления водоснабжения компания будет обеспечивать подачу воды для населения цистернами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси

Авария на магистральном водопроводе оставила часть жителей Тбилиси без воды

15:01 02.01.2023 (обновлено: 15:48 02.01.2023)
© Pixabay / balogКухонный кран
Кухонный кран - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2023
© Pixabay / balog
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Водоснабжение будет ограничено до 23:50 по местному времени для части абонентов на окраине столицы
ТБИЛИСИ, 2 янв - Sputnik. Часть жителей Тбилиси осталась без воды из-за аварии на центральном магистральном водопроводе на Кахетинском шоссе у мостов аэропорта.
Как заявляют в компании Georgian Water and Power, техническая группа специалистов мобилизована на месте, ведутся работы для восстановления повреждения.
Неотложные работы проводились в интенсивном режиме всю ночь и продолжатся в течение всего дня.
В связи с указанным, водоснабжение будет ограничено до 23:50 по местному времени для части абонентов Кахетинского шоссе, Орхеви, Тетрихеви, поселков Аэропорта и Алексеевка, улиц Твалчрелидзе, Глонти, Прангулиани и прилегающих к ним улиц.
Компания приносит потребителям извинения за дискомфорт. До полного восстановления водоснабжения компания будет обеспечивать подачу воды для населения цистернами.
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