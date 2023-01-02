https://sputnik-georgia.ru/20230102/den-sudby-v-gruzii-chto-nado-delat-na-bedoba-263328787.html

День судьбы в Грузии: что надо делать на Бедоба?

День судьбы в Грузии: что надо делать на Бедоба?

В Грузии издавна отмечают День судьбы – Бедоба, который приходится на второй день после наступления Нового года – 2 января 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T09:36+0400

2023-01-02T09:36+0400

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С давних пор второй день Нового года считался в Грузии Днем судьбы – праздником счастья и здоровья в Новом году. Называется он "Бедоба" – от грузинского слово "беди" – "судьба".В этот день издавна жители Грузии старались одеваться только в чистое, новое и красивое. А лучшим вариантом было провести этот день в беззаботном веселье, в танцах и играх. Запрещалось в этот праздник работать, ругаться, создавать беспорядки, спорить в семье даже по мелочам.Плохой приметой на Бедоба было разлучаться с близкими, опаздывать, терять вещи, давать в долг деньги, лгать, нервничать и плакать. И болеть тоже не рекомендовалось. А кто болел, тому надо было стараться хотя бы до заката не ложиться в постель и быть бодрячком.С утра на Бедоба было принято встать рано, умыться, одеться в одежду, приготовленную накануне, позавтракать и провести день, как душа пожелает. В этот день нельзя было отказываться от любых просьб, на которые можно ответить следующим образом: "Я не могу это сделать", "Мне трудно", "Я устал", "Я не справлюсь", "Только не это!" и т. д. Одним словом, отрицательная энергия на Бедоба должна исчезнуть, а заменить ее обязана атмосфера согласия, благополучия, добра, гармонии и силы.На Бедоба родители часто говорили своим детям: "Сынок, выпрями плечи и спину, а то весь год проведешь сгорбленным и удрученным".Современная БедобаВ современной Грузии к празднику Бедоба по-прежнему относятся с почтением, а некоторые и с благоговением. В этот день люди по-прежнему стараются не работать, не тратить нервы и время впустую, а проводить день в хорошей компании, с близкими друзьями и любимыми людьми. В общем, наслаждаться жизнью в прекрасной компании и ждать того же от всего года.На Бедоба принято ходить в гости, дарить подарки, сладости, хорошие эмоции и комплименты. Запрещается общаться со злыми людьми, переживать, заниматься неугодными делами, пребывать в плохом настроении и даже думать о плохом.Примечательно, что 2 января в каждом грузинском доме также ждут меквле – человека, чья нога на пороге вашего дома принесет в Новом году счастье и благополучие или наоборот. И, кстати, некоторые к приходу меквле на Бедоба относятся более серьезно, чем 1 января. Поэтому в этот день принято в первой же половине дня приглашать к себе самых хороших и проверенных кандидатов. Табу на больных, бесплодных, злых и бедных людей. Так что в идеале приглашайте добрых, красивых, благородных и честных особ.Что надо делать на Бедоба?Есть несколько рекомендаций, как провести День судьбы с пользой для вас и ваших близких:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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