https://sputnik-georgia.ru/20230102/kak-budut-razvivatsya-otnosheniya-gruzii-i-rossii-v-2023-godu-mnenie-ekspertov-273524081.html

Как будут развиваться отношения Грузии и России в 2023 году? Мнение экспертов

Как будут развиваться отношения Грузии и России в 2023 году? Мнение экспертов

Можно ли ожидать прорыва в отношения Грузии и РФ в 2023 году - отвечали грузинские эксперты 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T13:41+0400

2023-01-02T13:41+0400

2023-01-02T13:56+0400

россия

грузия

политика

рамаз сакварелидзе

васо капанадзе

арчил сихарулидзе

москва

абхазия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Упразднение визового режима с Грузией и восстановление прямого авиасообщения между странами – это в интересах Российской Федерации, ее влияния в Грузии, а не в интересах Грузии, считает политолог Арчил Сихарулидзе. По мнению политолога, грузино-российские отношения достигли своего апогея на фоне отсутствия дипломатических отношений, поэтому некуда больше развиваться. Более того, по словам политолога, российская политическая элита пришла к выводу, что они потеряли Грузию. "Именно поэтому они не особенно убиваются, чтобы восстановить прямые авиарейсы с Грузией, упразднить визовый режим, что для них было бы лучше", - отметил он. Во всех остальных направлениях, по словам политолога, у Грузии и России самый большой экономический обмен - зашкаливает количество туристов и торговый оборот."Единственное, что мы можем реально сделать – это восстановить на каком-то более-менее культурном уровне научные связи, чтобы грузинские ученые могли ехать в Россию, проводить различные научные конференции, чего, к сожалению, нет. Но опять же, это связано с финансированием и с тем, что получить визу в Россию очень тяжело", - сказал политолог. По его словам, в данном случае, российская сторона должна или упразднить научные визы, или облегчить их получение. Правящая партия "Грузинская мечта" сделала все, что могла в сложившейся ситуации, отметил политолог. "Она перестала раздражать Россию, она перестала вести агрессивную антироссийскую политику, она не позволяет использовать свою территорию против России. Больше, чем это, "Грузинская мечта" на самом деле ничего не может сделать. А взамен "Грузинская мечта" ничего не получила", - подчеркнул политолог. Интересы РоссииВзвешенность и сдержанность агрессии никак не помогают улучшению отношений. Россия прагматична - сама политика Грузии не имеет для нее значения, отметил, в свою очередь, эксперт Рамаз Сакварелидзе. Сдержанная политика "Грузинской мечты" более или менее защищает страну от неблагоприятного развития сценария, однако говорить о том, что этот процесс дойдет до того, что Россия и Грузия восстановят прежние отношения, – исключено, отметил эксперт. "Россия никогда ничего не уступает без какого-либо интереса. Поэтому улучшение этих отношений – вещь нереальная", - считает Сакварелидзе. По словам эксперта, прямое авиасообщение между странами может быть возобновлено. Эти вопросы касаются жизни конкретных людей, а не политики государств. А что касается политики государств, то дипломатические отношения между государствами вряд ли могут возобновиться, отметил он. При этом эксперт добавил, что многое будет зависеть и от того, какой смысл и какую перспективу будет вкладывать Россия в возобновление этих контактов и какие претензии предъявит Россия при возобновлении прямого авиасообщения. Надежда естьБолее обнадеживающие прогнозы есть у политолога Васо Капанадзе, который уверен, что если что-нибудь сверхъестественное не произойдет, то в ближайшее время, возможно и до весны 2023 года, можно ожидать отмены виз и возобновления прямого авиасообщения. А что касается значительного улучшения грузино-российских отношений, тут конечно же многое зависит от того, начнется ли политический диалог между странами на уровне хотя бы парламентариев и правительств в условиях, когда нет дипломатических отношений, отметил политолог. "А само восстановление дипломатических отношений, конечно, не вопрос завтрашнего дня, поскольку исходя из того, что Грузия не контролирует 20% своей территории, вопрос восстановления дипломатических отношений в повестке дня не стоит", - добавил Капанадзе. Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, политика, рамаз сакварелидзе, васо капанадзе, арчил сихарулидзе, москва, абхазия, грузинская мечта, совет федерации рф, аналитика