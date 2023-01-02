https://sputnik-georgia.ru/20230102/kakogo-chisla-otmechayut-kreschenie-gospodne-2023-tserkovnyy-kalendar-vika-273446406.html

Какого числа отмечают Крещение Господне 2023? Церковный календарь

Какого числа отмечают Крещение Господне 2023? Церковный календарь

Крещение Господне - один из 12 главных праздников православного церковного календаря, которые посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богоматери 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T15:41+0400

2023-01-02T15:41+0400

2023-01-02T16:17+0400

справки

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В праздник христиане вспоминают евангельское событие, связанное с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Какого числа отмечают Крещение Господне в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Крещение Господне Евангелие повествует, что, когда Спасителю пришло время начать земной путь Сына Божьего, Бог повелел пророку Иоанну, жившему в пустыне, крестить в реке Иордан всех кающихся, которые хотят очиститься. Когда Иисус выходил из воды, Креститель увидел, как открылись небеса и Дух, как голубь, сошел на Него. И с небес раздался голос: "Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение". Так миру впервые явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Сын и Святой Дух. Крещение в церковном календаре В церковном календаре дата празднования Крещения Господня неизменна - православные торжество ежегодно отмечают 19 января. Крещение Господне — один из самых первых христианских праздников, который праздновали еще при жизни апостолов. До IV века Крещение и Рождество отмечали в один день – 6 января, и называли праздник Богоявление. Впервые раздельное празднование Рождества и Крещения Господня ввели в Константинопольской Церкви в 377-м. Из Константинополя традиция отмечать Рождество 25 декабря распространилась по всему православному Востоку. Только Армянская Апостольская церковь по сей день отмечает Рождество и Крещение 6 января как единый праздник Богоявления. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки