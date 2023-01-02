https://sputnik-georgia.ru/20230102/kto-iz-znakov-zodiaka-dobetsya-uspekha-v-god-krolika-273561088.html

Кто из знаков зодиака добьется успеха в год Кролика?

Кто из знаков зодиака добьется успеха в год Кролика?

Покровителем 2023 года станет Кролик (Кот) - решительный, талантливый, честолюбивый, имеющий безукоризненный вкус и хорошую интуицию 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T14:21+0400

2023-01-02T14:21+0400

2023-01-02T14:21+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

справки

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По прогнозам, знаки зодиака, обладающие такими качествами, смогут добиться успеха в наступающем 2023 году. У кого из знаков зодиака, по гороскопу, изменится жизнь – кто сможет добиться успеха в год Кролика (Кота), читайте в материале Sputnik Грузия. Кто добьется успеха в год Кролика? Кролик (Кот), по прогнозам астрологов, подарит везение в 2023 году в делах всем знакам зодиака, однако некоторым из них повезет намного больше и они смело воплотят в жизнь свои грандиозные планы. Овны в год Кролика (Кота) смогут наконец осуществить свои амбициозные замыслы – представители знака зодиака начнут двигаться к цели уже с первых месяцев 2023 года, пройдут любые испытания и достигнут тех высот, которые им раньше казались недостижимыми. Для того, чтобы достичь как можно большего, Овнам следует посещать деловые конференции, проводить встречи с партнерами и посещать курсы повышения квалификации, то есть как можно чаще быть на виду. Львам в начале года нужно определиться с целями, то есть разобраться, чего они действительно хотят добиться в год Кролика (Кота). Представители знака зодиака, поняв, что им нужно, сразу отыщут стратегию, которая поможет реализовать задуманное, и уже к середине 2023 года они смогут воплотить мечты. С мая по август окружающие обратят внимание на начинания Львов - в этот период идеи представителей знака зодиака будут приносить наибольший доход. У Козерогов грандиозный перечень дел на год Кролика (Кота) и амбиции стать в 2023 году самыми успешными и счастливыми. Начало года для представителей знака зодиака будет достаточно напряженным, но к весне, успешно решив любые проблемы, они приступят к новым проектам, которые принесут максимальный успех. Глобальный скачок Козерогов ждет в карьере – знак зодиака получит повышение или работу в зарубежной компании, которая откроет перед ним большие перспективы. Материал подготовлен на основе открытых источников

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