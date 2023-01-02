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Новогодний Тбилиси: праздничные фейерверки над столицей Грузии - видео
Новогодний Тбилиси: праздничные фейерверки над столицей Грузии - видео
Столица Грузии - Тбилиси, встретила новый 2023 год! Смотрите, как горожане и гости грузинской столицы отмечали наступление нового года праздничными... 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T16:10+0400
2023-01-02T16:10+0400
2023-01-02T16:21+0400
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Сотни людей уже по традиции, которая появилась в последние годы, поднялись к крепости Нарикала, которая возвышается над столицей Грузии. Отсюда они не только наблюдали в новогоднюю ночь за тысячами фейерверков над Тбилиси, но и сами запускали салюты и ракеты в воздух.Вся дорога - подъем к крепости Нарикала с Мейдана, был заполнен машинами, люди шли и пешком к крепости, чтобы полюбоваться на город. Еще тысячи людей собрались на аллее Сололаки, где установлена статуя Мать Грузии. С нее они тоже наблюдали за новогодними фейерверками.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, тбилиси, тбилиси, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, тбилиси, тбилиси, новый год, новый год, видео
Новогодний Тбилиси: праздничные фейерверки над столицей Грузии - видео
16:10 02.01.2023 (обновлено: 16:21 02.01.2023)
Столица Грузии - Тбилиси, встретила новый 2023 год! Смотрите, как горожане и гости грузинской столицы отмечали наступление нового года праздничными фейерверками и салютами
Сотни людей уже по традиции, которая появилась в последние годы, поднялись к крепости Нарикала, которая возвышается над столицей Грузии. Отсюда они не только наблюдали в новогоднюю ночь за тысячами фейерверков над Тбилиси, но и сами запускали салюты и ракеты в воздух.
Вся дорога - подъем к крепости Нарикала с Мейдана, был заполнен машинами, люди шли и пешком к крепости, чтобы полюбоваться на город. Еще тысячи людей собрались на аллее Сололаки, где установлена статуя Мать Грузии. С нее они тоже наблюдали за новогодними фейерверками.