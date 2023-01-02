https://sputnik-georgia.ru/20230102/novogodniy-tbilisi-prazdnichnye-feyerverki-nad-stolitsey-gruzii---video-273621691.html

Новогодний Тбилиси: праздничные фейерверки над столицей Грузии - видео

Новогодний Тбилиси: праздничные фейерверки над столицей Грузии - видео

Столица Грузии - Тбилиси, встретила новый 2023 год! Смотрите, как горожане и гости грузинской столицы отмечали наступление нового года праздничными... 02.01.2023, Sputnik Грузия

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Сотни людей уже по традиции, которая появилась в последние годы, поднялись к крепости Нарикала, которая возвышается над столицей Грузии. Отсюда они не только наблюдали в новогоднюю ночь за тысячами фейерверков над Тбилиси, но и сами запускали салюты и ракеты в воздух.Вся дорога - подъем к крепости Нарикала с Мейдана, был заполнен машинами, люди шли и пешком к крепости, чтобы полюбоваться на город. Еще тысячи людей собрались на аллее Сололаки, где установлена статуя Мать Грузии. С нее они тоже наблюдали за новогодними фейерверками.

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