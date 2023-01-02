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Опасная пиротехника: в клиники Тбилиси обратились семь человек
Опасная пиротехника: в клиники Тбилиси обратились семь человек
За медицинской помощью 1 и 2 января в Тбилиси обратились семь человек 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T21:41+0400
2023-01-02T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Несколько жителей Тбилиси пострадали от пиротехники в первые дни новогодних праздников, сообщают грузинские СМИ. Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения.Врачи и специалисты еще раз предупреждают граждан четко и строго соблюдать инструкцию во время использования пиротехники и прятать ее от детей. В начале недели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население. Он также не исключил в будущем запрета пиротехники, так как, по словам мэра, фиксируется слишком много травм, особенно среди детей. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендовало не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года. Между тем в этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Опасная пиротехника: в клиники Тбилиси обратились семь человек
21:41 02.01.2023 (обновлено: 01:09 03.01.2023)
За медицинской помощью 1 и 2 января в Тбилиси обратились семь человек
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Несколько жителей Тбилиси пострадали от пиротехники в первые дни новогодних праздников, сообщают грузинские СМИ.
Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения.
"В этом году в наши клиники поступили семь человек, которые пострадали от пиротехники. Один из них даже потерял палец, у остальных были тяжелые повреждения кистей",- цитирует хирурга Мириана Боцвадзе телеканал "Рустави-2".
Врачи и специалисты еще раз предупреждают граждан четко и строго соблюдать инструкцию во время использования пиротехники и прятать ее от детей.
В начале недели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население. Он также не исключил в будущем запрета пиротехники, так как, по словам мэра, фиксируется слишком много травм, особенно среди детей.
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендовало не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве.
Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года.
Между тем в этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы.