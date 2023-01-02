Православный календарь на 2023 год: праздники, посты, родительские субботы
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
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События, происходящие в Церкви в течение многих сотен лет, превращались со временем в церковные праздники
Следовательно, православный календарь — это расписание праздников, постов, родительских суббот, дат почитания христианских святых, чудотворных образов и других памятных дней на весь год.
Праздники православной церкви бывают главные, великие, средние и малые, которые отличаются друг от друга торжественностью богослужения.
Православный церковный календарь содержит два годичных круга событий –неподвижный, в котором даты праздников в богослужебных книгах постоянны, и пасхальный – в нем даты всех событий меняются ежегодно, так как привязаны ко дню празднования Пасхи.
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба в храме Самеба. Верующие
Церковная служба в храме Самеба. Верующие
© photo: Sputnik / Stringer
По православному церковному календарю, Пасха — самый главный праздник. Дату празднования Светлого Воскресения Христова, которая постоянно выпадает на весну, рассчитывают ежегодно в соответствии с общим правилом, принятым на Никейском Соборе в 325-м.
В частности, Пасху христиане празднуют в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше дня весеннего равноденствия, то есть 21 марта. В 2023-м Светлое Воскресение Христово православные отпразднуют 16 апреля.
Главные праздники
Главных или двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы, в православном церковном календаре двенадцать. Праздники, посвященные Иисусу, называются Господними, а Божьей Матери - Богородичными.
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev / Перейти в фотобанкРождественское богослужение в церкви Михаила Архангела в Грозном
Рождественское богослужение в церкви Михаила Архангела в Грозном
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Из них девять праздников непереходящие, то есть имеют в православном календаре постоянную дату празднования. К ним относятся:
Крещение Господне – Богоявление - 19 января;
Сретение Господне —15 февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;
Преображение Господне – 19 августа;
Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября;
Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря;
Рождество Христово – 7 января.
Дата переходящих главных праздников зависит от дня празднования Пасхи, соответственно она меняется в календаре каждый год.
По православному календарю, к таким праздникам относятся: Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресение, который в 2023-м празднуют 9 апреля, Вознесение Господне – 25 мая, День Святой Троицы (Пятидесятница) – 4 июня.
Великие праздники
К великим недвунадесятым в православном календаре относят пять праздников:
Обрезание Господне - 14 января;
Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля;
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля;
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября;
Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.
Посты
Пост — это время молитв, покаяния и духовного совершенствования. В пост верующие добровольно ограничивают себя в пище, развлечениях, общении с миром, воздерживаются от пороков, страстей и супружеской жизни.
По церковному календарю, в году четыре многодневных поста.
Великий пост - первый из многодневных постов православной церкви в году, который готовит христиан к самому главному празднику – Пасхе. Самый строгий и продолжительный пост в 2023-м начнется 27 февраля и продлится по 15 апреля включительно.
Великий пост, состоящий из двух частей — Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, в общей сложности длится 48 дней.
Святая Четыредесятница установлена в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне и длится шесть недель, а Страстная седмица — последним дням земной жизни и крестной смерти Спасителя.
Петров или Апостольский пост
Петров (Петровский) пост — летний многодневный пост, который готовит христиан ко дню памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Пост ежегодно начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). Следовательно, дата начала поста, как и его продолжительность каждый год разные.
Самый короткий пост длится 8 дней, самый длинный – 6 недель. В 2023-м пост начнется на 12 июня и продлиться месяц.
Успенский пост
Успенский пост, установленный в честь успения Пресвятой Богородицы, ежегодно начинается 14 августа и длится две недели. Успенский пост, по строгости, приравнивается к Великому.
Зажженная лампада
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Успенский – единственный пост, посвященный Божьей Матери. Пост известен с первых веков христианства, но окончательно его установили на Константинопольском Соборе в 1166-м.
Рождественский пост
Рождественский - последний многодневный пост в году. Пост длится 40 дней, поэтому, как и Великий, он называется еще и Четыредесятницей.
Пост готовит православных к одному из главных церковных праздников — Рождеству Христову, чтобы люди встретили явившегося в мир Спасителя с чистым сердцем.
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и завершается в канун Рождества Христова — 6 января.
От поста освобождаются путешественники, военные, рабочие, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет.
Однодневные посты
По церковному календарю, кроме многодневных, в году три однодневных поста.
Верующие пост соблюдают в Крещенский сочельник – 18 января, накануне Крещения Господня. В этот день христиане готовятся к освящению святой водой в праздник Крещения.
Однодневный пост установлен на 11 сентября - в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в память о гибели великого пророка и Крестителя Господня.
Еще один однодневный пост соблюдают 27 сентября – в день Воздвижения Креста Господня, установленный в память о страданиях Спасителя на кресте ради спасения рода человеческого.
В течение всего года, по церковному календарю, православные также постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.
Сплошные седмицы
По церковному календарю, в году пять сплошных седмиц – в эти дни пост в среду и пятницу отменяется.
Первая сплошная седмица в 2023 году - Святки - она длится с 7-го по 17 января включительно.
Вторая седмица - Мытаря и фарисея. По церковному календарю, она начинается за три недели до Великого поста – в 2023-м 6 февраля и завершится 11 февраля.
Сырная седмица (Масленица) – последняя неделя перед Великим постом с 20 по 26 февраля 2023 года. Во время Сырной седмицы можно есть молочные продукты, яйца, рыбу, но нельзя есть мясо.
Пасхальная (Светлая) седмица – неделя после Пасхи с 17 по 23 апреля 2023 года.
Троицкая седмица – неделя после Святой Троицы с 5 по 11 июня 2023 года.
Родительские субботы
Родительскими субботами называют дни особого поминовения усопших – в эти дни умершие, по молитвам Церкви, могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.
Среди родительских суббот особо выделяют Вселенские – православная Церковь в эти дни проводит вселенские панихиды и молитвенно поминает вообще всех усопших. В церковном календаре две Вселенские родительские субботы — Мясопустная и Троицкая.
Освящение яблок
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Остальные родительские субботы отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.
Все, кроме одной родительской субботы — Поминовение усопших воинов, имеют переходящую дату.
В 2023 году родительские субботы приходятся на:
Вселенская мясопустная родительская суббота - 18 февраля;
Вторая родительская суббота Великого поста - 11 марта;
Третья родительская суббота Великого поста - 18 марта;
Четвертая родительская суббота Великого поста - 25 марта;
Радоница - 25 апреля, родительский день отмечают в первый вторник после Пасхи;
Поминовение усопших воинов - 9 мая;
Троицкая родительская суббота, приходится на 50-й день после Пасхи - 3 июня;
Покровская родительская суббота - 7 октября;
Дмитриевская родительская суббота - 4 ноября;
Михайловская родительская суббота, названая в честь Архангела Михаила - 18 ноября.
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