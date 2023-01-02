https://sputnik-georgia.ru/20230102/prazdnichnyy-novogodniy-feyerverk-v-kurortnom-batumi---video-273621033.html

Праздничный новогодний фейерверк в курортном Батуми - видео

Праздничный новогодний фейерверк в курортном Батуми - видео

Как отметили Новый 2023 год в курортном городе Батуми? Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры новогодних фейерверков над городом 02.01.2023, Sputnik Грузия

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новый год

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Чтобы встретить Новый год, многие жители и гости черноморского города Батуми в новогоднюю ночь вышли в море на катерах и яхтах и наблюдали за фейерверком и новогодними салютами над городом с моря. Там же находился и репортер Sputnik.

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