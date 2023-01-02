https://sputnik-georgia.ru/20230102/prazdnichnyy-novogodniy-feyerverk-v-kurortnom-batumi---video-273621033.html
Праздничный новогодний фейерверк в курортном Батуми - видео
Праздничный новогодний фейерверк в курортном Батуми - видео
Как отметили Новый 2023 год в курортном городе Батуми? Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры новогодних фейерверков над городом 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T16:00+0400
2023-01-02T16:00+0400
2023-01-02T16:20+0400
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Чтобы встретить Новый год, многие жители и гости черноморского города Батуми в новогоднюю ночь вышли в море на катерах и яхтах и наблюдали за фейерверком и новогодними салютами над городом с моря. Там же находился и репортер Sputnik.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, новый год, новый год, видео
Праздничный новогодний фейерверк в курортном Батуми - видео
16:00 02.01.2023 (обновлено: 16:20 02.01.2023)
Как отметили Новый 2023 год в курортном городе Батуми? Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры новогодних фейерверков над городом
Чтобы встретить Новый год, многие жители и гости черноморского города Батуми в новогоднюю ночь вышли в море на катерах и яхтах и наблюдали за фейерверком и новогодними салютами над городом с моря. Там же находился и репортер Sputnik.