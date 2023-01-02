https://sputnik-georgia.ru/20230102/prazdniki-i-vykhodnye-v-gruzii---2023-god-273625233.html

Праздники и выходные в Грузии - 2023 год

Праздники и выходные в Грузии - 2023 год

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2023 году. 02.01.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

ираклий гарибашвили

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2023 году.По случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями являются 1-2 января и 7 января соответственно, но в 2023 году для госслужащих премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные и с 3 по 6 января. Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению.В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в День Святого Апостола Андрея Первозванного, День успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, День Святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова - Пасхе. В этом году пасхальные выходные в стране продлятся с 13 по 17 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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