https://sputnik-georgia.ru/20230102/samoe-bolshoe-solntse-2023-goda-kogda-nablyudat-astronomicheskoe-sobytie-273623673.html

Самое большое Солнце 2023 года: когда наблюдать астрономическое событие

Самое большое Солнце 2023 года: когда наблюдать астрономическое событие

Самое большое Солнце 2023 года жители Земли смогут наблюдать в январе – в это время наша планета окажется на самом близком расстоянии от небесного светила 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T17:41+0400

2023-01-02T17:41+0400

2023-01-02T23:02+0400

справки

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Когда наблюдать самое большое Солнце в 2023 году, вы узнаете из Sputnik Грузия. Когда наблюдать самое большое Солнце? Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд - земной шар движется вокруг небесного светила по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. На максимально близком расстоянии Солнце от Земли будет 4 января - в этот день оно в году самое минимальное и составляет более 147 миллионов километров, в результате чего диск Солнца будет выглядеть больше на 3%, чем в июле, когда это расстояние максимально. В июле земной шар от Солнца отделяет более 152 миллионов километров. Интересно, что ближе всего Земля находится к Солнцу зимой, а дальше всего – летом. В тоже время, от расстояния между Солнцем и земным шаром смена времен года на нашей планете не зависит. В январе астрономы-любители смогут наблюдать еще одно небесное явление – в ночь с 3 на 4 января пика активности достигнет звездопад Квадрантиды. На пике активности январский метеорный поток подарит до 110 метеоров в час. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки