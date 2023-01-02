https://sputnik-georgia.ru/20230102/samoe-bolshoe-solntse-2023-goda-kogda-nablyudat-astronomicheskoe-sobytie-273623673.html
Самое большое Солнце 2023 года: когда наблюдать астрономическое событие
Самое большое Солнце 2023 года: когда наблюдать астрономическое событие
Самое большое Солнце 2023 года жители Земли смогут наблюдать в январе – в это время наша планета окажется на самом близком расстоянии от небесного светила 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T17:41+0400
2023-01-02T17:41+0400
2023-01-02T23:02+0400
справки
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Когда наблюдать самое большое Солнце в 2023 году, вы узнаете из Sputnik Грузия. Когда наблюдать самое большое Солнце? Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд - земной шар движется вокруг небесного светила по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. На максимально близком расстоянии Солнце от Земли будет 4 января - в этот день оно в году самое минимальное и составляет более 147 миллионов километров, в результате чего диск Солнца будет выглядеть больше на 3%, чем в июле, когда это расстояние максимально. В июле земной шар от Солнца отделяет более 152 миллионов километров. Интересно, что ближе всего Земля находится к Солнцу зимой, а дальше всего – летом. В тоже время, от расстояния между Солнцем и земным шаром смена времен года на нашей планете не зависит. В январе астрономы-любители смогут наблюдать еще одно небесное явление – в ночь с 3 на 4 января пика активности достигнет звездопад Квадрантиды. На пике активности январский метеорный поток подарит до 110 метеоров в час. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Самое большое Солнце 2023 года: когда наблюдать астрономическое событие
17:41 02.01.2023 (обновлено: 23:02 02.01.2023)
Самое большое Солнце 2023 года жители Земли смогут наблюдать в январе – в это время наша планета окажется на самом близком расстоянии от небесного светила
Когда наблюдать самое большое Солнце в 2023 году, вы узнаете из Sputnik Грузия.
Когда наблюдать самое большое Солнце?
Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд - земной шар движется вокруг небесного светила по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек.
На максимально близком расстоянии Солнце от Земли будет 4 января - в этот день оно в году самое минимальное и составляет более 147 миллионов километров, в результате чего диск Солнца будет выглядеть больше на 3%, чем в июле, когда это расстояние максимально. В июле земной шар от Солнца отделяет более 152 миллионов километров.
Интересно, что ближе всего Земля находится к Солнцу зимой, а дальше всего – летом. В тоже время, от расстояния между Солнцем и земным шаром смена времен года на нашей планете не зависит.
В январе астрономы-любители смогут наблюдать еще одно небесное явление – в ночь с 3 на 4 января пика активности достигнет звездопад Квадрантиды. На пике активности январский метеорный поток подарит до 110 метеоров в час.
Материал подготовлен на основе открытых источников