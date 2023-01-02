https://sputnik-georgia.ru/20230102/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--poslednie-novosti-273624113.html

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Ограничения введены из-за запланированных ремонтных работ 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T19:01+0400

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грузия

новости

сурами

хашури

боржоми

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге Карели-Агара-Хашури-Сурами будет ограничено 3-4 январа из-за запланированных ремонтных работ, сообщает Департамент автомобильных дрог Грузии. В частности, в течение двух дней с 09:00 до 18:00 по тбилисскому времени на данном участке дороги легковой автотранспорт будет передвигаться через город Сурами, а транспорт с прицепом и полуприцепом - с транспортного узла Сурами до транспортного узла Агары и через Хашури в направлении Боржоми и наоборот.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сурами

хашури

боржоми

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грузия, новости, сурами, хашури, боржоми