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Точный прогноз погоды в Тбилиси со 2 до 8 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси со 2 до 8 января

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает приятная погода 02.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 янв - Sputnik. В новогодние дни синоптики прогнозируют в основном солнечную и ясную погоду в Тбилиси, небольшие осадки и облачная погода в столице Грузии ожидается лишь к концу недели. В понедельник, 2 января, в Тбилиси солнечная и ясная погода. Днем температура воздуха в столице прогреется максимум до 12 градусов тепла. Скорость ветра составит 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:41. Во вторник, 3 января, в Тбилиси сохранится ясная и теплая погода без осадков. Восход солнца будет в 08:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:42. В среду, 4 января, в Тбилиси вновь будет солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 08:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:43. В четверг, 5 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов, а днем будет 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:44. В пятницу, 6 января, погода в столице частично облачной. Восход солнца будет в 08:28. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра будет 8 - 13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:45. В субботу, 7 января, в Тбилиси будет преимущественно облачно, но без осадков. Восход солнца будет в 08:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:46. В воскресенье, 8 января, в столице Грузии днем будет преимущественно облачно, а во второй половине дня ожидается слабый дождь. Восход солнца будет в 08:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градусов, а днем поднимется максимум до 9 градусов. Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:47.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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