https://sputnik-georgia.ru/20230102/top-samykh-krasivykh-elok-ot-gruzinskikh-znamenitostey-273525096.html

Топ самых красивых елок от грузинских знаменитостей

Топ самых красивых елок от грузинских знаменитостей

Сложно представить себе Новый год без елки, ведь это неотъемлемый атрибут праздника. Без елки и атмосфера не та, да и вообще ощущение праздника нет 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T13:01+0400

2023-01-02T13:01+0400

2023-01-02T13:01+0400

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Поэтому, чтобы поднять себе настроение, некоторые грузинские звезды (о чьих елках мы сегодня и будем говорить) нарядили своих красавиц еще в начале декабря. По традиции, красивой и праздничной, Sputnik Грузия представляет вам самые блистательные елки грузинских знаменитостей. Ануки Арешидзе Грузинский дизайнер и супруга мэра Тбилиси Ануки Арешидзе каждый год (мы-то уже точно знаем) наряжает елку очень просто и лаконично, но выглядит она просто шикарно. Ведь дополняет волшебную атмосферу гирлянда. Елка большая, высокая, кстати, похожа на настоящую ель. Как думаете? Андрия Гвелесиани Певец и актер Андрия Гвелесиани со своей женой, также актрисой, Маико Вацадзе устроил целую фотосессию с елкой. Смотря на это фото, хочешь-не хочешь, а новогоднее настроение пробивается. Блестящее платье Маико, элегантный костюм Андрии и, конечно, лаконичная, пышная елка делают свое дело! Тамар Вашаломидзе Один из секс-символов Грузии и экс-участница конкурса "Мисс бикини" Тамар Вашаломидзе всегда ответственно подходит к украшению елки. Именно поэтому в этом списке она уже не первый год. Вашаломидзе украсила елку до потолка в холодных оттенках, но освещение сделала в "теплым", что создает уют. Ираклий Макацария и Лиза Чичуа Новый год - праздник семейный, поэтому Ираклий и Лиза поделились снимком, где изображена пара с собачкой в руках. Что касается елки, то пара последовала главному тренду среди елок в этом году и выбрала минимализм. Елка щедро украшена гирляндой в теплых оттенках. Ти Мачавариани Грузинский блогер Ти Мачавариани тоже поделилась новогодним семейным фото со своими детьми. Высокая зеленая елка до потолка также украшена гирляндой в теплых тонах. Кстати, не думайте, что украсить так елку только гирляндой легко и просто. Это дело энергозатратное, ведь нужно обвить гирляндой буквально каждую ветку, иначе нужного эффекта не достичь! Гиги Дедаламазишвили и Марина Карпий Фотограф и жена солиста группы "Мгзавреби" Гиги Дедаламазишвили поделилась очень уютными фото. Снимки получились очень настоящими, где не все так "гладко", как обычно выглядит на тщательно отобранных семейных фотографиях. Немного размытые фото, где дети вбегают в кадр – все, как в реальности. Зато виновницу торжества – елочку, видно прекрасно. Елка украшена белыми и красными игрушками и гирляндой. С Новым годом, друзья!

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обзоры, новый год, новогодняя елка, новогодняя елка, ануки арешидзе, иракли макацария, культура, грузия, шоу-бизнес