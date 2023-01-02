Топ самых красивых елок от грузинских знаменитостей
© Kobuleti City HallНовогодняя елка Кобулети
© Kobuleti City Hall
Сложно представить себе Новый год без елки, ведь это неотъемлемый атрибут праздника. Без елки и атмосфера не та, да и вообще ощущение праздника нет
Поэтому, чтобы поднять себе настроение, некоторые грузинские звезды (о чьих елках мы сегодня и будем говорить) нарядили своих красавиц еще в начале декабря. По традиции, красивой и праздничной, Sputnik Грузия представляет вам самые блистательные елки грузинских знаменитостей.
Ануки Арешидзе
© Courtesy of Anouki AreshidzeНовогодняя елка дизайнера и жены мэра Тбилиси Ануки Арешидзе
Новогодняя елка дизайнера и жены мэра Тбилиси Ануки Арешидзе
© Courtesy of Anouki Areshidze
Грузинский дизайнер и супруга мэра Тбилиси Ануки Арешидзе каждый год (мы-то уже точно знаем) наряжает елку очень просто и лаконично, но выглядит она просто шикарно. Ведь дополняет волшебную атмосферу гирлянда. Елка большая, высокая, кстати, похожа на настоящую ель. Как думаете?
Андрия Гвелесиани
© Courtesy of Andria GvelesianiНовогодняя елка актера и певца Андриа Гвелесиани
Новогодняя елка актера и певца Андриа Гвелесиани
© Courtesy of Andria Gvelesiani
Певец и актер Андрия Гвелесиани со своей женой, также актрисой, Маико Вацадзе устроил целую фотосессию с елкой. Смотря на это фото, хочешь-не хочешь, а новогоднее настроение пробивается. Блестящее платье Маико, элегантный костюм Андрии и, конечно, лаконичная, пышная елка делают свое дело!
Тамар Вашаломидзе
© Courtesy of Tamar VashalomidzeНовогодняя елка модели Тамар Вашаломидзе
Новогодняя елка модели Тамар Вашаломидзе
© Courtesy of Tamar Vashalomidze
Один из секс-символов Грузии и экс-участница конкурса "Мисс бикини" Тамар Вашаломидзе всегда ответственно подходит к украшению елки. Именно поэтому в этом списке она уже не первый год. Вашаломидзе украсила елку до потолка в холодных оттенках, но освещение сделала в "теплым", что создает уют.
Ираклий Макацария и Лиза Чичуа
© Courtesy of Irakli MakatsariaНовогодняя елка Ираклия Макацария и Лизы Чичуа
Новогодняя елка Ираклия Макацария и Лизы Чичуа
© Courtesy of Irakli Makatsaria
Новый год - праздник семейный, поэтому Ираклий и Лиза поделились снимком, где изображена пара с собачкой в руках. Что касается елки, то пара последовала главному тренду среди елок в этом году и выбрала минимализм. Елка щедро украшена гирляндой в теплых оттенках.
Ти Мачавариани
© Courtesy of Ti Machavariani Новогодняя елка блогера Ти Мачавариани и ее семьи
Новогодняя елка блогера Ти Мачавариани и ее семьи
© Courtesy of Ti Machavariani
Грузинский блогер Ти Мачавариани тоже поделилась новогодним семейным фото со своими детьми. Высокая зеленая елка до потолка также украшена гирляндой в теплых тонах. Кстати, не думайте, что украсить так елку только гирляндой легко и просто. Это дело энергозатратное, ведь нужно обвить гирляндой буквально каждую ветку, иначе нужного эффекта не достичь!
Гиги Дедаламазишвили и Марина Карпий
© Courtesy of Gigi DedalamazishviliНовогодняя елка солиста "Мгзавреби" Гиги Дедаламазишвили
Новогодняя елка солиста "Мгзавреби" Гиги Дедаламазишвили
© Courtesy of Gigi Dedalamazishvili
Фотограф и жена солиста группы "Мгзавреби" Гиги Дедаламазишвили поделилась очень уютными фото. Снимки получились очень настоящими, где не все так "гладко", как обычно выглядит на тщательно отобранных семейных фотографиях. Немного размытые фото, где дети вбегают в кадр – все, как в реальности.
Зато виновницу торжества – елочку, видно прекрасно. Елка украшена белыми и красными игрушками и гирляндой.
С Новым годом, друзья!