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Убийство в горах Грузии: двое погибших
Убийство в горах Грузии: двое погибших
Среди раненных - брат одного из убитых 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T18:21+0400
2023-01-02T18:21+0400
2023-01-03T00:29+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв - Sputnik. Один человек ранен и двое убиты в селе Ецери в высокогорном районе Местиа.Как сообщает телеканал "Рустави 2", случай произошел накануне, когда один из участников конфликта возвращался домой с работы. Среди раненных - брат одного из убитых. Что стало причиной конфликта между представителями фамилии Пакелиани и Апрасидзе на данном этапе неизвестно. Предположительно, это связано с многолетней существующий межфамильной враждой. Другие детали происшествия пока выясняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, местиа, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, местиа, преступность в грузии
Убийство в горах Грузии: двое погибших
18:21 02.01.2023 (обновлено: 00:29 03.01.2023)
Среди раненных - брат одного из убитых
ТБИЛИСИ, 2 янв - Sputnik. Один человек ранен и двое убиты в селе Ецери в высокогорном районе Местиа.
Как сообщает телеканал "Рустави 2
", случай произошел накануне, когда один из участников конфликта возвращался домой с работы. Среди раненных - брат одного из убитых.
Что стало причиной конфликта между представителями фамилии Пакелиани и Апрасидзе на данном этапе неизвестно. Предположительно, это связано с многолетней существующий межфамильной враждой.
Другие детали происшествия пока выясняются.