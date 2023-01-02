https://sputnik-georgia.ru/20230102/ubiystvo-v-gorakh-gruzii-dvoe-pogibshikh-273623796.html

Убийство в горах Грузии: двое погибших

Убийство в горах Грузии: двое погибших

Среди раненных - брат одного из убитых 02.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-02T18:21+0400

2023-01-02T18:21+0400

2023-01-03T00:29+0400

происшествия

грузия

новости

местиа

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810160_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6a5a90fa362a5b98376fa964a0c7f802.jpg

ТБИЛИСИ, 2 янв - Sputnik. Один человек ранен и двое убиты в селе Ецери в высокогорном районе Местиа.Как сообщает телеканал "Рустави 2", случай произошел накануне, когда один из участников конфликта возвращался домой с работы. Среди раненных - брат одного из убитых. Что стало причиной конфликта между представителями фамилии Пакелиани и Апрасидзе на данном этапе неизвестно. Предположительно, это связано с многолетней существующий межфамильной враждой. Другие детали происшествия пока выясняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

местиа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, местиа, преступность в грузии