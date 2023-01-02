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Убийство в высокогорье Грузии – задержаны два человека
Убийство в высокогорье Грузии – задержаны два человека
Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T21:01+0400
2023-01-02T21:01+0400
2023-01-03T00:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали двух человек в связи с убийством в высокороной Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщается на сайте ведомства. Задержаны ранее судимый 71-летний пенсионер и 26-летний гажданин. Следствие установило, что 1 января в селе Эцери района Местиа между несколькими людьми произошел конфликт. В результате противостояния два человека 34 и 30 лет погибли от выстрелов из огнестрельного оружия. Еще один 25-летний молодой человек получил ранения.Следствие идет по статье "умышленное убийство". Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Согласно данным СМИ, жертвы и обвиняемые были соседями, а причиной конфликта стало противостояние, начавшееся между семьями много лет назад. Один из убитых является сотрудником пограничной полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, местиа, самегрело-земо сванети
происшествия, грузия, новости, местиа, самегрело-земо сванети
Убийство в высокогорье Грузии – задержаны два человека
21:01 02.01.2023 (обновлено: 00:56 03.01.2023)
Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik.
Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали двух человек в связи с убийством в высокороной Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщается на сайте
ведомства.
Задержаны ранее судимый 71-летний пенсионер и 26-летний гажданин. Следствие установило, что 1 января в селе Эцери района Местиа между несколькими людьми произошел конфликт. В результате противостояния два человека 34 и 30 лет погибли от выстрелов из огнестрельного оружия. Еще один 25-летний молодой человек получил ранения.
Следствие идет по статье "умышленное убийство". Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Согласно данным СМИ, жертвы и обвиняемые были соседями, а причиной конфликта стало противостояние, начавшееся между семьями много лет назад. Один из убитых является сотрудником пограничной полиции.