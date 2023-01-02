https://sputnik-georgia.ru/20230102/ubiystvo-v-vysokogore-gruzii--zaderzhany-dva-cheloveka-273624303.html

Убийство в высокогорье Грузии – задержаны два человека

Убийство в высокогорье Грузии – задержаны два человека

Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы 02.01.2023, Sputnik Грузия

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местиа

самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали двух человек в связи с убийством в высокороной Местиа (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщается на сайте ведомства. Задержаны ранее судимый 71-летний пенсионер и 26-летний гажданин. Следствие установило, что 1 января в селе Эцери района Местиа между несколькими людьми произошел конфликт. В результате противостояния два человека 34 и 30 лет погибли от выстрелов из огнестрельного оружия. Еще один 25-летний молодой человек получил ранения.Следствие идет по статье "умышленное убийство". Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Согласно данным СМИ, жертвы и обвиняемые были соседями, а причиной конфликта стало противостояние, начавшееся между семьями много лет назад. Один из убитых является сотрудником пограничной полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

местиа

самегрело-земо сванети

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