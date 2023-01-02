Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230102/v-gruzii-uslozhnili-ekzamen-na-poluchenie-voditelskikh-prav-273571166.html
В Грузии усложнили экзамен на получение водительских прав
В Грузии усложнили экзамен на получение водительских прав
Желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T17:01+0400
2023-01-02T17:01+0400
грузия
общество
новости
тбилиси
водительские права
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b7a433056e879c626701c587b2b81271.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Грузии с 1 января 2023 года усложнили экзамен на получение водительских прав — будущие водители, сдающие практический экзамен, должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов. В частности, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля. Вопросы будут касаться проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее. Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности. Эти требования касаются как желающих получить права на вождение легкового автомобиля, так и для прав на перевозку пассажиров и управление грузовыми автомобилями. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке и третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_65:0:1846:1336_1920x0_80_0_0_896d335c28f51a43719bcceb447891cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, тбилиси, водительские права
грузия, общество, новости, тбилиси, водительские права

В Грузии усложнили экзамен на получение водительских прав

17:01 02.01.2023
© photo: Sputnik / StringerТрафик - тбилисские дороги. Машины в вечерние часы на набережной города
Трафик - тбилисские дороги. Машины в вечерние часы на набережной города - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Грузии с 1 января 2023 года усложнили экзамен на получение водительских прав — будущие водители, сдающие практический экзамен, должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов.
В частности, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля. Вопросы будут касаться проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее.
Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности.
Эти требования касаются как желающих получить права на вождение легкового автомобиля, так и для прав на перевозку пассажиров и управление грузовыми автомобилями.
Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке и третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно пройдя все три этапа.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0