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В Грузии усложнили экзамен на получение водительских прав
В Грузии усложнили экзамен на получение водительских прав
Желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля 02.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-02T17:01+0400
2023-01-02T17:01+0400
2023-01-02T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Грузии с 1 января 2023 года усложнили экзамен на получение водительских прав — будущие водители, сдающие практический экзамен, должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов. В частности, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля. Вопросы будут касаться проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее. Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности. Эти требования касаются как желающих получить права на вождение легкового автомобиля, так и для прав на перевозку пассажиров и управление грузовыми автомобилями. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке и третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, водительские права
грузия, общество, новости, тбилиси, водительские права
В Грузии усложнили экзамен на получение водительских прав
Желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Грузии с 1 января 2023 года усложнили экзамен на получение водительских прав — будущие водители, сдающие практический экзамен, должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов.
В частности, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля. Вопросы будут касаться проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее.
Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности.
Эти требования касаются как желающих получить права на вождение легкового автомобиля, так и для прав на перевозку пассажиров и управление грузовыми автомобилями.
Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке и третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно пройдя все три этапа.