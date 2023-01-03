https://sputnik-georgia.ru/20230103/aktsii-besporyadki-smena-kabmina-kakim-budet-2023-god-dlya-gruzii-prognoz-ekspertov-273563635.html

Акции, беспорядки, смена Кабмина: каким будет 2023 год для Грузии? Прогноз экспертов

Акции, беспорядки, смена Кабмина: каким будет 2023 год для Грузии? Прогноз экспертов

Грузинские политологи рассказали, чего можно ожидать на политическом поле страны в 2023 году 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T09:01+0400

2023-01-03T09:01+0400

2023-01-03T10:20+0400

аналитика

грузия

обзоры

михаил саакашвили

арчил сихарулидзе

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Наступивший 2023 год в Грузии будет спокойным по сравнению с прошедшим 2022 и грядущим 2024 годами, считает политолог Рамаз СакварелидзеПрогнозировать спокойную жизнь в Грузии не совсем уместно, так как каждый год в стране происходят события, которые вызывают бурю эмоций, отметил эксперт.По его словам, есть основания полагать, что украинский вопрос может быть в определенной степени разрешен в первой половине 2023 года.Обстановка накаляетсяВ свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе отмечает, что ситуация в стране постепенно накаляется. Это, по мнению политолога, связано в первую очередь с предстоящими выборами."В 2024 году будут парламентские выборы и политическая оппозиция - так же как и правительство - понимает, что пока что ситуация не изменилась. Это на руку "Грузинской мечте", которая, если ничего не изменится, безусловно, выиграет очередные парламентские выборы", - заявил Сихарулидзе. По его словам, это вызывает припадки оппозиции, потому что после проигрыша на последних парламентских выборах оппозиция надеялась, что ситуация как-то изменится - народ, недовольный "Грузинской мечтой", не позволит этой партии остаться на четвертый срок. Оппозиция не понимает, что она может предложить грузинскому обществу, отметил Сихарулидзе. "Более того, я думаю, что та часть оппозиции, которая реально была у власти, которая хочет вернуться обратно - имею в виду "Единое национальное движение" и всех этих людей - они четко понимают, что они не смогут прийти к власти путем выборов. Им просто на просто поддержки не хватит", - подчеркнул политолог. Поэтому оппозиция уже перестала работать с населением Грузии, так как по мнению политолога, они понимают, что у них уже свои люди, которые за них и так проголосуют. "И у "Грузинской мечты" есть свои люди, а остальная часть избирателей или не будут голосовать, или будут голосовать за "Грузинскую мечту", потому что оппозиция ничто им не может предложить", - отметил он. Поэтому сейчас оппозиционные силы больше работают с внешними акторами и пытаются с помощью давления со стороны США и Европы как-то поднять свой рейтинг и показать, что у "Грузинской мечты" нет друзей извне, в отличие от оппозиции, добавил политолог. "С одной стороны, у них получается, потому что часть людей, которые курируют Грузию, безусловно, критически настроены. Но с другой стороны, какой-то фундаментальной негативной позиции со стороны Западе по отношению к Грузии нет по разным причинам, и это осложняет ситуацию для оппозиции", - сказал Сихарулидзе. Поэтому оппозиция будет пытаться накалить ситуацию, однако политолог считает, что никаких особых потрясений не будет по одной простой причине –оппозиции нечего предложить. "И тот факт, что сейчас они подняли тему Михаила Саакашвили и возможности, что он может скончаться, указывает на то, насколько сильный кризис у этих людей внутри, потому что единственное, чем они реально могут жонглировать – это тем, что "Грузинская мечта" пророссийская, и тем, что Михаил Саакашвили умрет в тюрьме", - добавил он. Сложности будутКолебания в Грузии - дело привычное, отметил, в свою очередь, грузинский политолог Васо Капанадзе. Что касается прогнозов на 2023 год, то исходя из сегодняшних реалий можно прогнозировать, что ситуация будет неоднозначной и несколько сложной, отметил эксперт.По словам политолога, события на Украине также влияют на ситуацию в Грузии и, соответственно, держат всех в напряжении, в том числе и ведущие политические силы."Соответственно, как будет развиваться процесс - очень сложно сказать. Но видимо определенные сложности будут и таких однозначно положительных прогнозов делать очень сложно", - отметил Капанадзе. Изменения в КабминеЭксперт Рамаз Сакварелидзе считает, что в 2023 году в грузинском правительстве не стоит ожидать кадровых перестановок на уровне премьер-министра. Поскольку, как отметил эксперт, нынешний глава правительства Ираклий Гарибашвили в 2022 году как раз завоевал доверие большого числа населения с темой "не вступать в военный конфликт". "Премьер, председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, председатель фракции Мамука Мдинарадзе во всю боролись за эту позицию. Поэтому, как мы увидели в последних социологических исследованиях, эту позицию, что Грузия не должна вступить в военные действия, поддерживает 91% населения. Тот же процент, наверно, поддерживает и правительство", - отметил он. В свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе считает, что у кадровых перестановок смысла нет. По его словам, "Грузинская мечта" уже полностью очистила себя от людей, которые не готовы идти за ее лидерами в том направлении, в котором они идут. "Она очищалась мало по малу, сначала ушли "Республиканцы", последним ушел Гахария. В "Грузинской мечте" остались только те люди, которые теперь верны линии партии. Исходя из того, что ситуация в стране более или менее стабильная, непонятно, почему Ираклий Гарибашвили должен нервничать", - сказал Сихарулидзе. Не имеет смысла куда-то уходить, потому что у Гарибашвили есть поддержка внутри партии, отметил политолог. "У него все нормально, народ не любит "Грузинскую мечту", но еще больше не любит грузинскую оппозицию. Поэтому никаких перестановок ждать не следует", - сказал Сихарулидзе. По мнению политолога, это может произойти только в том случае, если перед самими выборами что-то произойдет и "Грузинская мечта" захочет перетасовать ситуацию, чтобы создать впечатление, что есть какое-то движение, какие-то новые лица и т.д. В свою очередь, политолог Васо Капанадзе считает, что вопрос кадровых перестановок в 2023 году будет во многом зависеть от того, как ситуация будет складываться в стране и за пределами ее страны. "Конечно, исключать ничего нельзя, тем более мы видим, что буквально в ближайшие дни президенту Саломе Зурабишвили предстоит сделать нелегкий выбор – помиловать Саакашвили или нет. И соответственно, решение этого вопроса тоже может повлиять на то, будут ли кадровые изменения в верховных ветвях властных структур нашей страны", - сказал Капанадзе. В то же время, политолог считает, что у премьер-министра позиции достаточно прочные, однако определенные перестановки внутри кабинета министров не исключены. Акции и беспорядки Эксперт Рамаз Сакварелидзе считает, что беспорядки в любой стране способна устроить даже маленькая группа людей, так что от этого не защищено ни одно государство. Что касается протестных настроений бывшей правящей партии "Единое национальное движение", то у этой силы на данном этапов нет ресурсов вывести людей на улицу. Политолог Васо Капанадзе, в свою очередь, уверен, что "Нацдвижение" постарается использовать фактор Саакашвили, чтобы накалить ситуацию в стране. "Однако после того, как политический вес Саакашвили стал нулевым, а такого харизматического и авантюристического лидера у них нет и не будет ни в лице господина Мелия, ни в лице Хабеишвили, соответственно, серьезного политического будущего у этой партии нет и серьезную напряженность вызвать в стране они не смогут", - отметил он. Тот факт, что "Нацдвижение" и оппозиция объединилась вокруг Михаила Саакашвили, демонстрирует фундаментальный идеологический кризис в оппозиции, отметил политолог Арчил Сихарулидзе. "По сути на носу выборы, и главная тема всей оппозиции – это умрет или нет Михаил Саакашвили. Это указывает на то, что оппозиция не знает, чем заставить обычных людей выйти на митинг", - сказал политолог. Поскольку оппозиция понимает, что в нынешней обстановке не может выиграть выборы открыто, то ей нужны какие-то революционные сценарии, чтобы поднять дух противоречия, отметил Сихарулидзе. "Они думали, что если Грузии не дадут статус кандидата, народ хлынет на улицу и будет рушить все, как это было на Украине. Но грузинское общество намного опережает в развитии Украину, поэтому из-за Европейского союза никто на баррикады идти не будет", - добавил политолог. По словам Сихарулидзе, грузинское общество по-другому смотрит на все это, в отличие от оппозиции, и они опять вернулись к тому с чего начали – к Саакашвили, который по сути говоря уже является прошлым Грузии, но у него есть свои 20% избирателей, которые готовы за него проголосовать. По словам политолога, все могли осознать, что Саакашвили сидит в тюрьме не по какой-то глупости, он сидит по очень определенным и конкретным делам. "Поэтому ожидать того, что ради Михаила Саакашвили люди выйдут на митинг – это навряд ли. В Грузии за всю историю люли выходили на улицу в основном за справедливость, за социальное обеспечение, но за Евросоюз, за Америку, за Саакашвили народ на баррикады идти не будет", - подчеркнул эксперт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аналитика, грузия, обзоры, михаил саакашвили, арчил сихарулидзе, васо капанадзе, сша, европа, украина, грузинская мечта, мнение, экспертное мнение