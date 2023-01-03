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https://sputnik-georgia.ru/20230103/ekonomist-kogan-rasskazal-kakie-vozmozhnosti-dlya-rossii-otkroet-2023-god-273634374.html
Экономист Коган рассказал, какие возможности для России откроет 2023 год
Экономист Коган рассказал, какие возможности для России откроет 2023 год
В последнем в уходящем году интервью на канале "Sputnik на русском" экономист и инвестиционный банкир Евгений Коган рассказал об экономических итогах 2022 года... 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T13:29+0400
2023-01-03T13:29+0400
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Почему западным санкциям не удалось сломить российскую экономику? С какими последствиями грядущего мирового экономического кризиса столкнётся планета? Какие возможности кризис принесет России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, антироссийские санкции, санкции, видео
мультимедиа, видео, россия, антироссийские санкции, санкции, видео

Экономист Коган рассказал, какие возможности для России откроет 2023 год

13:29 03.01.2023
© video: Sputnik
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В последнем в уходящем году интервью на канале "Sputnik на русском" экономист и инвестиционный банкир Евгений Коган рассказал об экономических итогах 2022 года и том, что ждет нас дальше
Почему западным санкциям не удалось сломить российскую экономику? С какими последствиями грядущего мирового экономического кризиса столкнётся планета? Какие возможности кризис принесет России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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