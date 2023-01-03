https://sputnik-georgia.ru/20230103/ekonomist-kogan-rasskazal-kakie-vozmozhnosti-dlya-rossii-otkroet-2023-god-273634374.html

Экономист Коган рассказал, какие возможности для России откроет 2023 год

Экономист Коган рассказал, какие возможности для России откроет 2023 год

В последнем в уходящем году интервью на канале "Sputnik на русском" экономист и инвестиционный банкир Евгений Коган рассказал об экономических итогах 2022 года... 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T13:29+0400

2023-01-03T13:29+0400

2023-01-03T13:29+0400

мультимедиа

видео

россия

антироссийские санкции

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/03/273634216_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28bc202e63904188bdf52b41a63f918e.jpg

Почему западным санкциям не удалось сломить российскую экономику? С какими последствиями грядущего мирового экономического кризиса столкнётся планета? Какие возможности кризис принесет России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, антироссийские санкции, санкции, видео