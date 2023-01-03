https://sputnik-georgia.ru/20230103/guliev-zapad-popytaetsya-oboyti-svoy-potolok-tsen-na-neft-kogda-uvidit-ego-posledstviya-273627136.html

Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия

Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия

Указ Путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал, что Россия не будет играть по тем правилам, которые выдумывает Запад 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T10:21+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Что решение России значит для мирового энергорынка? Как изменятся цены на нефть? Почему Западу теперь будет сложнее убедить нейтральные страны присоединиться к ценовому потолку? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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