https://sputnik-georgia.ru/20230103/guliev-zapad-popytaetsya-oboyti-svoy-potolok-tsen-na-neft-kogda-uvidit-ego-posledstviya-273627136.html
Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия
Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия
Указ Путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал, что Россия не будет играть по тем правилам, которые выдумывает Запад 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T10:21+0400
2023-01-03T10:21+0400
2023-01-03T10:21+0400
мультимедиа
видео
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/03/273626914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd15da2c570cae0752ea6118fcd08f19.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Что решение России значит для мирового энергорынка? Как изменятся цены на нефть? Почему Западу теперь будет сложнее убедить нейтральные страны присоединиться к ценовому потолку? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/03/273626914_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9571246dc9778b4e40f09a5291f912cd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, видео, экономика
мультимедиа, видео, россия, видео, экономика
Гулиев: Запад попытается обойти свой потолок цен на нефть, когда увидит его последствия
Указ Путина об ответе на потолок цен на нефть в очередной раз доказал, что Россия не будет играть по тем правилам, которые выдумывает Запад
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.
Что решение России значит для мирового энергорынка? Как изменятся цены на нефть? Почему Западу теперь будет сложнее убедить нейтральные страны присоединиться к ценовому потолку?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.