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Из торгового центра в центре Тбилиси эвакуировали посетителей
Из торгового центра в центре Тбилиси эвакуировали посетителей
Посетителей попросили покинуть территорию здания в целях безопасности 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T21:03+0400
2023-01-03T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В одном из крупных торговых центров в центре Тбилиси - "Галерея", была объявлена эвакуация, сообщает телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, посетителей попросили покинуть территорию здания в целях безопасности, однако точная причина эвакуации не уточняется. Как рассказывают посетители торгового центра, в здании заработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть территорию торгового центра. Торговый центр находится на проспекте Руставели рядом со станцией метро Площадь Свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, тбилиси
Из торгового центра в центре Тбилиси эвакуировали посетителей
21:03 03.01.2023 (обновлено: 22:42 03.01.2023)
Посетителей попросили покинуть территорию здания в целях безопасности
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В одном из крупных торговых центров в центре Тбилиси - "Галерея", была объявлена эвакуация, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По информации
телеканала, посетителей попросили покинуть территорию здания в целях безопасности, однако точная причина эвакуации не уточняется.
Как рассказывают посетители торгового центра, в здании заработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть территорию торгового центра.
Торговый центр находится на проспекте Руставели рядом со станцией метро Площадь Свободы.