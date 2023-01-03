https://sputnik-georgia.ru/20230103/iz-torgovogo-tsentra-v-tsentre-tbilisi-evakuirovali-posetiteley-273642494.html

Из торгового центра в центре Тбилиси эвакуировали посетителей

Из торгового центра в центре Тбилиси эвакуировали посетителей

Посетителей попросили покинуть территорию здания в целях безопасности 03.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В одном из крупных торговых центров в центре Тбилиси - "Галерея", была объявлена эвакуация, сообщает телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, посетителей попросили покинуть территорию здания в целях безопасности, однако точная причина эвакуации не уточняется. Как рассказывают посетители торгового центра, в здании заработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть территорию торгового центра. Торговый центр находится на проспекте Руставели рядом со станцией метро Площадь Свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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