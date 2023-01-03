https://sputnik-georgia.ru/20230103/pravoslavnyy-sochelnik-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-273637900.html

Православный Сочельник 2023: традиции и обычаи праздника

Православный Сочельник 2023: традиции и обычаи праздника

Рождественский Сочельник – канун Рождества Христова, который православные празднуют 7 января 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T18:41+0400

2023-01-03T18:41+0400

2023-01-03T18:57+0400

справки

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В Рождественский Сочельник тесно переплелись православные церковные традиции и народные обычаи, которым люди издавна следуют. Какие традиции и обычаи связаны с православным Рождественским Сочельником, читайте в Sputnik Грузия. Рождественский Сочельник Установили Сочельник или последний день Рождественского поста в древние времена. Верующие в этот день очищались молитвой, постом и покаянием, чтобы встретить Рождество Спасителя с чистым сердцем. В Рождественский Сочельник, по традиции, вспоминают евангельский рассказ о поклонении восточных мудрецов новорожденному Иисусу, которые принесли Богомладенцу в дар с востока золото, ладан и смирну. Служба вечерни в Рождественский Сочельник, по православной традиции, соединяется с литургией и совершается утром - православные постятся до тех пор, пока свеча - символ Вифлеемской звезды, перед которой поется тропарь Рождеству Христову, выносится в центр храма. Традиции и обычаи Канун Рождества стали называть Сочельником, как полагают, из-за традиции вкушать в последний день поста "сочиво" - кашу, которую варят из зерен пшеницы на меду. Сладкая каша символизировала воскресение и сладость грядущей блаженной жизни. Хозяйки в Рождественский Сочельник с утра делают уборку, если не завершили накануне, а затем, по обычаю, начинают готовить праздничные блюда. В Рождественский Сочельник, по обычаю, на стол, устланный сеном, как напоминание о яслях, в которые уложили новорожденного Спасителя, подавали 12 постных блюд, олицетворяющих двенадцать апостолов. Вместе с сочивом к празднику, по традиции, готовили постный борщ, голубцы и вареники, а также овощные салаты, грибы, рыбу и соленья. На стол также подавали маковые рулеты, пряники, яблоки, запеченные с медом и орехами, а также узвар из сухофруктов и кисель. После появления первой звезды на небе садились за праздничный стол, а трапезу начинали с молитвы, в которой прославляли Спасителя. В Рождественский Сочельник, по обычаю, просили прощения у всех, кого обидели, и прощали обидчиков. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки