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https://sputnik-georgia.ru/20230104/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-4-5-yanvarya-perechen-ulits-273642915.html
Часть жителей Тбилиси останется без воды 4-5 января: перечень улиц
Часть жителей Тбилиси останется без воды 4-5 января: перечень улиц
Компания планирует провести восстановительные работы для стабильности водоснабжения 04.01.2023, Sputnik Грузия
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грузия
новости
общество
кобулети
мцхета
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Часть абонентов нескольких районов Тбилиси останется без воды с 4 января, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.В частности, с 21:00 4 января до 12:00 5 января компания планирует провести восстановительные работы для стабильности водоснабжения параллельно на трех разных адресах. Технические группы компании проведут работы на территории, прилегающей к улице Эсма Ониани на Аллее Агмашенебели, на улице Поликарпе Какабадзе и близ Аграрного университета, где заменят старые поврежденные сети. Как отмечают в компании, в результате качество обслуживания значительно улучшится для более 130 тысячи абонентов района Мтацминда, Крцаниси, Сабуртало, Ваке, Дидубе и Чугурети. Воду временно отключат жителям следующих районов и улиц: Район Мтацминда-Крцаниси: улица Какабадзееби, Залдастанишвили, Зандукели, Киачели, Човелидзе, Гогебашвили, Николадзе, Меликишвили, Руставели, Чавчавадзе, Лагидзе, Кикодзе, Бесики, Ингороква, Жвания, Чонкадзе, Амаглеба, Мачабели, Иашвили, Петриашвили, Читадзе, Боцвадзе, Санапиро, Пушкина, Абесадзе, Асатиани, Горгасали и прилегающих улиц. Без воды также останутся абоненты Винного подъема и поселка Окрокана. Район Ваке – Сабуртало: часть проспекта Чавчавадзе, улица Абашидзе, Барнова, Палиашвили, Мцхета, Кобулети, Кекелидзе, Табидзе, Такаишвили, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Кавсадзе, Атени, Кипшидзе, Цхнети и прилегающих улиц. Район Дидубе – Чугурети: проспект грузино-американской дружбы, часть улицы Белиашвили, часть улицы Марджанишвили, II, III, IV и V кварталы Дигомского массива, Любляна, Чачава, Гогиберидзе, Ушанги Чхеидзе и прилегающих улиц. Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, кобулети, мцхета, тбилиси, georgian water and power
грузия, новости, общество, кобулети, мцхета, тбилиси, georgian water and power

Часть жителей Тбилиси останется без воды 4-5 января: перечень улиц

10:04 04.01.2023
© Pixabay / kaboompicsონკანი
ონკანი - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2023
© Pixabay / kaboompics
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Компания планирует провести восстановительные работы для стабильности водоснабжения
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Часть абонентов нескольких районов Тбилиси останется без воды с 4 января, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.
В частности, с 21:00 4 января до 12:00 5 января компания планирует провести восстановительные работы для стабильности водоснабжения параллельно на трех разных адресах.
Технические группы компании проведут работы на территории, прилегающей к улице Эсма Ониани на Аллее Агмашенебели, на улице Поликарпе Какабадзе и близ Аграрного университета, где заменят старые поврежденные сети.
Как отмечают в компании, в результате качество обслуживания значительно улучшится для более 130 тысячи абонентов района Мтацминда, Крцаниси, Сабуртало, Ваке, Дидубе и Чугурети.
Воду временно отключат жителям следующих районов и улиц:
Район Мтацминда-Крцаниси: улица Какабадзееби, Залдастанишвили, Зандукели, Киачели, Човелидзе, Гогебашвили, Николадзе, Меликишвили, Руставели, Чавчавадзе, Лагидзе, Кикодзе, Бесики, Ингороква, Жвания, Чонкадзе, Амаглеба, Мачабели, Иашвили, Петриашвили, Читадзе, Боцвадзе, Санапиро, Пушкина, Абесадзе, Асатиани, Горгасали и прилегающих улиц. Без воды также останутся абоненты Винного подъема и поселка Окрокана.
Район Ваке – Сабуртало: часть проспекта Чавчавадзе, улица Абашидзе, Барнова, Палиашвили, Мцхета, Кобулети, Кекелидзе, Табидзе, Такаишвили, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Кавсадзе, Атени, Кипшидзе, Цхнети и прилегающих улиц.
Район Дидубе – Чугурети: проспект грузино-американской дружбы, часть улицы Белиашвили, часть улицы Марджанишвили, II, III, IV и V кварталы Дигомского массива, Любляна, Чачава, Гогиберидзе, Ушанги Чхеидзе и прилегающих улиц.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.
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