https://sputnik-georgia.ru/20230104/kakoy-virus-tsirkuliruet-v-gruzii--otvet-epidemiologa-273650420.html

Какой вирус циркулирует в Грузии? – ответ эпидемиолога

Какой вирус циркулирует в Грузии? – ответ эпидемиолога

Грипп, в отличие от коронавируса, больше циркулирует среди детей 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T16:38+0400

2023-01-04T16:38+0400

2023-01-04T17:02+0400

грузия

иване чхаидзе

грипп

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии в основном циркулирует гонконгский вирус гриппа, заявил директор детской центральной клиники Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции.С приближением зимы тема вируса гриппа стала очень актуальной для Грузии. До 10 декабря граждане могли бесплатно вакцинироваться от гриппа.Между тем, никуда не исчез и коронавирус, на долю которого приходится 9,8% от общего количества инфекций, циркулирующих в стране, сообщил Чхаидзе. Врач не исключает, что коронавирус станет сезонным вирусом, как и грипп. Кроме того, по его словам, не исключено, что об окончании пандемии Всемирная организация здравоохранения объявит уже в этом году, однако это не значит, что коронавирус исчезнет. Для борьбы с коронавирусом ежегодно будет использоваться вакцинация, отметил Чхаидзе.В Санкт-Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от гриппа>>В осенне-зимний период коронавирус не был ведущим вирусом в стране, случаев заболевания вирусом гриппа в пять раз больше, чем COVID-19, сообщил специалист.Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырех компонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, иване чхаидзе, грипп, коронавирус covid-19