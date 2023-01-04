https://sputnik-georgia.ru/20230104/minfin-gruzii-protsenty-po-kreditam-dlya-pensionerov-prodolzhat-snizhatsya-273657068.html

Минфин Грузии: проценты по кредитам для пенсионеров продолжат снижаться

Минфин Грузии: проценты по кредитам для пенсионеров продолжат снижаться

Процентная ставка по кредитам для пенсионеров будет снижаться из года в год, а пенсия расти 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T19:43+0400

2023-01-04T19:43+0400

2023-01-04T19:43+0400

министерство финансов грузии

пенсия

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Проценты по кредитам для пенсионеров в дальнейшем продолжат снижаться, заявил заместитель министра финансов Михаил Дундуа журналистам.С 1 января 2023 года вступило в силу новое правило кредитования пенсионеров, согласно которому максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан не должна превышать сумму индекса кредитной межбанковской ставки и 15 процентных пунктов. В 2023 году верхний предел стоимости кредитов составит 26%.По его словам, власти продолжат работу над совершенствованием пенсионной политики в стране."Эта политика будет постоянно совершенствоваться, и год за годом у нас будут лучшие условия в этом направлении", – сказал Дундуа.Пенсии выросли в Грузии с 1 января>>В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции. С 1 января пенсия для лиц моложе 70 лет составила 300 лари, а для лиц старше 70 – 365 лари. Для жителей высокогорных регионов - соответственно 355 и 440 лари. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.

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министерство финансов грузии, пенсия