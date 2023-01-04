https://sputnik-georgia.ru/20230104/minkultury-gruzii-otchitalos-o-sostoyanii-pomestya-levil-vo-frantsii-273653244.html

Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции

Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Министерство культуры Грузии расценило распространенную в социальных сетях видеозапись из поместья Левиль во Франции как попытку... 04.01.2023, Sputnik Грузия

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2023-01-04T18:35+0400

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поместье левиль

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Министерство культуры Грузии расценило распространенную в социальных сетях видеозапись из поместья Левиль во Франции как попытку ввести общественность в заблуждение.Поместье Левиль, недалеко от Парижа, официально было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года. Переговоры о передаче имения велись с правительством Франции с 1991 года. Проектирование и ремонт поместья осуществлялись под руководством МИД Грузии с 2017 года.Поместье Левиль во Франции будет полностью восстановлено через 10 лет>>На днях один из пользователей соцсети Вахтанг Барамишвили опубликовал видеокадры с чердака шато в поместье Левиль, на которых видны запыленные и испорченные водой документы, книги, журналы и другие материалы, часть из которых лежит на полках, а другая на полу. Министерство культуры пояснило, что сотрудники ведомства завершили процесс инвентаризации различных помещений поместья. Они постепенно начали сортировать архивные материалы на чердаке, где они хранились десятилетиями бывшими владельцами шато, чтобы в будущем разместить их в библиотеке.В министерстве также отметили, что до ремонта, который был сделан в прошлом году, крыша чердака шато протекала. Вода повредила не только чердак, но и здание в целом. Ремонт шато, медиатеки, библиотеки и академии планируется в несколько этапов после завершения процедур, предусмотренных французским законодательством. До начала ремонта чердак и другие части шато будут полностью освобождены.Ранее в министерстве культуры сообщили о начале ремонта в доме сторожа поместья, который должен завершиться в первой половине 2023 года. Стоимость ремонта - 251,9 тысячи евро. Также восстанавливают ограду поместья – историческую часть стены площадью 1053 квадратных метра, общая стоимость работ - 376,7 тысячи евро.В сентябре 2022 года начаты работы по озеленению поместья Левиль и санитарной вырубке, которые не проводились 30 лет. Текущие работы в парке площадью более трех гектаров проходили в несколько этапов и были завершены в декабре. Стоимость работ составила 12 тысяч евро. Согласно взятым правительством Грузии обязательствам, в парке должны посадить грузинские сорта плодовых деревьев и развести виноградники. Для того чтобы разработать концепцию парка, специалисты провели полный учет фруктовых деревьев.Первый этап ремонта грузинского поместья Левиль во Франции завершен>>История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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поместье левиль, министерство культуры, спорта и молодежи грузии