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Неутешительный прогноз Гоблина для Европы на 2023 год: дальше будет хуже
Неутешительный прогноз Гоблина для Европы на 2023 год: дальше будет хуже
Как мир встретится с тектоническими сдвигами в геополитике впервые со времен Второй мировой войны – в видео Sputnik 04.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-04T10:15+0400
2023-01-04T10:15+0400
2023-01-04T10:17+0400
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В интервью каналу "Sputnik на русском" публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) рассказал о главных событиях 2022 года, дал прогноз на 2023-й, а также озвучил пожелания зрителям в наступившем году.
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мультимедиа, видео, европа, россия, sputnik, видео
мультимедиа, видео, европа, россия, sputnik, видео
Неутешительный прогноз Гоблина для Европы на 2023 год: дальше будет хуже
10:15 04.01.2023 (обновлено: 10:17 04.01.2023)
Как мир встретится с тектоническими сдвигами в геополитике впервые со времен Второй мировой войны – в видео Sputnik
В интервью каналу "Sputnik на русском" публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) рассказал о главных событиях 2022 года, дал прогноз на 2023-й, а также озвучил пожелания зрителям в наступившем году.