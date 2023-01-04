https://sputnik-georgia.ru/20230104/neuteshitelnyy-prognoz-goblina-dlya-evropy-na-2023-god-dalshe-budet-khuzhe-273646171.html

Неутешительный прогноз Гоблина для Европы на 2023 год: дальше будет хуже

Неутешительный прогноз Гоблина для Европы на 2023 год: дальше будет хуже

Как мир встретится с тектоническими сдвигами в геополитике впервые со времен Второй мировой войны – в видео Sputnik 04.01.2023, Sputnik Грузия

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В интервью каналу "Sputnik на русском" публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) рассказал о главных событиях 2022 года, дал прогноз на 2023-й, а также озвучил пожелания зрителям в наступившем году.

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