https://sputnik-georgia.ru/20230104/patriarkh-kirill-pozdravil-iliyu-ii-s-dnem-rozhdeniya-273648308.html

Патриарх Кирилл поздравил Илию II с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил Илию II с днем рождения

Глава Русской православной церкви пожелал Илие Второму щедрых милостей от Бога, мира, радости и крепости сил на многая лета 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T15:42+0400

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патриарх московский и всея руси кирилл

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грузинская православная церковь

русская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию II с днем рождения, текст поздравления опубликован на официальном сайте Московского Патриархата. Главе Грузинской православной церкви в среду 4 января исполнилось 90 лет.В поздравлении отмечается, что Илия II является драгоценным достоянием Грузинской Православной Церкви.Как отмечено в тексте поздравления, Патриарх Грузии избрал тернистую стезю служения Богу в суровое время гонений на церковь."Получив духовное образование в Большой келье преподобного Сергия, Вы приступили к усердным трудам на пользу Церкви Иверии, которыми приумножили данные от Господа дарования. Видя Ваше благоговение и ревность о славе Христовой, собратья-архиереи избрали Вас Католикосом-Патриархом всея Грузии", - говорится в поздравлении.Католикоса-Патриарха всея Грузии сегодня также поздравили первые лица страны, папа Римский Франциск, патриарх Иерусалимский Феофил III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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патриарх московский и всея руси кирилл, грузия, грузинская православная церковь, русская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii