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Патриарх Кирилл поздравил Илию II с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Илию II с днем рождения
Глава Русской православной церкви пожелал Илие Второму щедрых милостей от Бога, мира, радости и крепости сил на многая лета 04.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-04T15:42+0400
2023-01-04T15:42+0400
2023-01-04T16:20+0400
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католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию II с днем рождения, текст поздравления опубликован на официальном сайте Московского Патриархата. Главе Грузинской православной церкви в среду 4 января исполнилось 90 лет.В поздравлении отмечается, что Илия II является драгоценным достоянием Грузинской Православной Церкви.Как отмечено в тексте поздравления, Патриарх Грузии избрал тернистую стезю служения Богу в суровое время гонений на церковь."Получив духовное образование в Большой келье преподобного Сергия, Вы приступили к усердным трудам на пользу Церкви Иверии, которыми приумножили данные от Господа дарования. Видя Ваше благоговение и ревность о славе Христовой, собратья-архиереи избрали Вас Католикосом-Патриархом всея Грузии", - говорится в поздравлении.Католикоса-Патриарха всея Грузии сегодня также поздравили первые лица страны, папа Римский Франциск, патриарх Иерусалимский Феофил III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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патриарх московский и всея руси кирилл, грузия, грузинская православная церковь, русская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
патриарх московский и всея руси кирилл, грузия, грузинская православная церковь, русская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Патриарх Кирилл поздравил Илию II с днем рождения
15:42 04.01.2023 (обновлено: 16:20 04.01.2023)
Глава Русской православной церкви пожелал Илие Второму щедрых милостей от Бога, мира, радости и крепости сил на многая лета
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik
. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию II с днем рождения, текст поздравления опубликован на официальном сайте
Московского Патриархата.
Главе Грузинской православной церкви в среду 4 января исполнилось 90 лет.
"Ваше Святейшество и Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель! Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 90-летием... Вознося в этот день усердные молитвы о Вашем Святейшестве и Блаженстве, желаю Вам щедрых милостей от Бога, мира, радости и крепости сил на многая лета", - говорится в поздравлении.
В поздравлении отмечается, что Илия II является драгоценным достоянием Грузинской Православной Церкви.
"Долгие годы Вы мудро управляете вверенным Вам уделом, являя пастве образ достойного Первоиерарха, призванного быть непорочным, как Божий домостроитель, любящим добро, справедливым и благочестивым (Тит. 1:7-8). Ваш богатый опыт — как житейский, так и духовный, — которым Вы щедро делитесь со всеми приходящими к Вам, является драгоценным достоянием Грузинской Православной Церкви", - сказано в сообщении.
Как отмечено в тексте поздравления, Патриарх Грузии избрал тернистую стезю служения Богу в суровое время гонений на церковь.
"Получив духовное образование в Большой келье преподобного Сергия, Вы приступили к усердным трудам на пользу Церкви Иверии, которыми приумножили данные от Господа дарования. Видя Ваше благоговение и ревность о славе Христовой, собратья-архиереи избрали Вас Католикосом-Патриархом всея Грузии", - говорится в поздравлении.
Католикоса-Патриарха всея Грузии сегодня также поздравили первые лица страны, папа Римский Франциск, патриарх Иерусалимский Феофил III.