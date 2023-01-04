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Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году
Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году
Численность Сил обороны Грузии в 2023 году не превысит 37 тысяч человек 04.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-04T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Постановление "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году" вступило в силу, состав грузинской армии останется неизменным.Согласно постановлению, численность Сил обороны в 2023 году не будет превышать 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.Численность сил обороны Грузии ежегодно определяет специальным постановлением парламента Грузии вместе с государственным бюджетом. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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минобороны грузии, грузия
минобороны грузии, грузия

Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году

21:00 04.01.2023
© Sputnik / Levan AvlabreliОткрытие центра боевой подготовки в Вазиани
Открытие центра боевой подготовки в Вазиани - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Численность Сил обороны Грузии в 2023 году не превысит 37 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Постановление "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году" вступило в силу, состав грузинской армии останется неизменным.
Согласно постановлению, численность Сил обороны в 2023 году не будет превышать 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
Численность сил обороны Грузии ежегодно определяет специальным постановлением парламента Грузии вместе с государственным бюджетом. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.
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21 декабря 2022, 20:01
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