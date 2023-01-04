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Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году
Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году
Численность Сил обороны Грузии в 2023 году не превысит 37 тысяч человек 04.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-04T21:00+0400
2023-01-04T21:00+0400
2023-01-04T21:00+0400
минобороны грузии
грузия
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ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Постановление "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году" вступило в силу, состав грузинской армии останется неизменным.Согласно постановлению, численность Сил обороны в 2023 году не будет превышать 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.Численность сил обороны Грузии ежегодно определяет специальным постановлением парламента Грузии вместе с государственным бюджетом. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
минобороны грузии, грузия
минобороны грузии, грузия
Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году
Численность Сил обороны Грузии в 2023 году не превысит 37 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Постановление "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году" вступило в силу, состав грузинской армии останется неизменным.
Согласно постановлению
, численность Сил обороны в 2023 году не будет превышать 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
Численность сил обороны Грузии ежегодно определяет специальным постановлением парламента Грузии вместе с государственным бюджетом. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.