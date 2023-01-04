https://sputnik-georgia.ru/20230104/stalo-izvestno-kakoy-budet-gruzinskaya-armiya-v-2023-godu-273654102.html

Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году

Стало известно, какой будет грузинская армия в 2023 году

Численность Сил обороны Грузии в 2023 году не превысит 37 тысяч человек 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T21:00+0400

2023-01-04T21:00+0400

2023-01-04T21:00+0400

минобороны грузии

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24052/59/240525921_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bda28a5c4be57bf6fa1741768033ce21.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв - Sputnik. Постановление "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году" вступило в силу, состав грузинской армии останется неизменным.Согласно постановлению, численность Сил обороны в 2023 году не будет превышать 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.Численность сил обороны Грузии ежегодно определяет специальным постановлением парламента Грузии вместе с государственным бюджетом. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

минобороны грузии, грузия