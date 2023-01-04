https://sputnik-georgia.ru/20230104/storonniki-saakashvili-proshli-shestviem-po-tbilisi---video-273659184.html

Сторонники Саакашвили прошли шествием по Тбилиси - видео

Сторонники Саакашвили прошли шествием по Тбилиси - видео

Сторонники Саакашвили устроили шествие к дому основателя "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили. Смотрите в видео Sputnik, как прошла акция 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T23:29+0400

2023-01-04T23:29+0400

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михаил саакашвили

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Представители "Единого нацдвижения" и сторонники экс-президента в среду вечером собрались у здания правительственной канцелярии в центре Тбилиси. Проведя акцию у правительственной канцелярии, сторонники Саакашвили устроили шествие к дому Бидзины Иванишвили.Параллельно с Тбилиси акции проходили в Кутаиси, Батуми, Шекветили и Зугдиди.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, акции протеста, видео