https://sputnik-georgia.ru/20230104/v-tbilisi-proshla-aktsiya-v-podderzhku-saakashvili---video-273658661.html
В Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили - видео
В Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили - видео
Представители "Единого нацдвижения" и сторонники экс-президента в среду вечером собрались у здания правительственной канцелярии в центре Тбилиси. Смотрите в... 04.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-04T22:46+0400
2023-01-04T22:46+0400
2023-01-04T22:46+0400
видео
возвращение и арест саакашвили
мультимедиа
михаил саакашвили
видео-новости из грузии
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Проведя акцию у правительственной канцелярии, сторонники Саакашвили устроили шествие к дому основателя "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили. Параллельно с Тбилиси акции проходили в Кутаиси, Батуми, Шекветили и Зугдиди.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, возвращение и арест саакашвили, мультимедиа, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, видео
видео, возвращение и арест саакашвили, мультимедиа, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, видео
В Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили - видео
Представители "Единого нацдвижения" и сторонники экс-президента в среду вечером собрались у здания правительственной канцелярии в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik кадры акции
Проведя акцию у правительственной канцелярии, сторонники Саакашвили устроили шествие к дому основателя "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили. Параллельно с Тбилиси акции проходили в Кутаиси, Батуми, Шекветили и Зугдиди.