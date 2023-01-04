https://sputnik-georgia.ru/20230104/v-tbilisi-proshla-aktsiya-v-podderzhku-saakashvili---video-273658661.html

В Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили - видео

В Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили - видео

Представители "Единого нацдвижения" и сторонники экс-президента в среду вечером собрались у здания правительственной канцелярии в центре Тбилиси. Смотрите в... 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T22:46+0400

2023-01-04T22:46+0400

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видео

возвращение и арест саакашвили

мультимедиа

михаил саакашвили

видео-новости из грузии

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Проведя акцию у правительственной канцелярии, сторонники Саакашвили устроили шествие к дому основателя "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили. Параллельно с Тбилиси акции проходили в Кутаиси, Батуми, Шекветили и Зугдиди.

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Sputnik Грузия

видео, возвращение и арест саакашвили, мультимедиа, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, видео