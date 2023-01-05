https://sputnik-georgia.ru/20230105/aleksandr-pelevin-o-roli-donbassa-dlya-russkoy-kultury-i-buduschem-patrioticheskoy-literatury-273663089.html

Александр Пелевин о роли Донбасса для русской культуры и будущем патриотической литературы

Александр Пелевин о роли Донбасса для русской культуры и будущем патриотической литературы

Не нужно запрещать произведения либеральных авторов, которые покинули Россию и осуждают ее действия. Потому что лучший способ что-то разрекламировать –... 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T13:38+0400

2023-01-05T13:38+0400

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От этом в интервью "Sputnik на русском" заявил поэт, писатель и журналист Александр Пелевин. Он считает, что литература не должна быть закрытой тусовкой для избранных, а должна принадлежать читателю.Кроме того, мы обсудили с писателем развитие русской литературы, воспитание молодежи, главные темы патриотического творчества и важность Донбасса для русской культуры. Подробнее смотрите в нашем видео.

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