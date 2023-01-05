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Александр Пелевин о роли Донбасса для русской культуры и будущем патриотической литературы
Александр Пелевин о роли Донбасса для русской культуры и будущем патриотической литературы
Не нужно запрещать произведения либеральных авторов, которые покинули Россию и осуждают ее действия. Потому что лучший способ что-то разрекламировать –... 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T13:38+0400
2023-01-05T13:38+0400
2023-01-05T13:59+0400
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От этом в интервью "Sputnik на русском" заявил поэт, писатель и журналист Александр Пелевин. Он считает, что литература не должна быть закрытой тусовкой для избранных, а должна принадлежать читателю.Кроме того, мы обсудили с писателем развитие русской литературы, воспитание молодежи, главные темы патриотического творчества и важность Донбасса для русской культуры. Подробнее смотрите в нашем видео.
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Александр Пелевин о роли Донбасса для русской культуры и будущем патриотической литературы
13:38 05.01.2023 (обновлено: 13:59 05.01.2023)
Не нужно запрещать произведения либеральных авторов, которые покинули Россию и осуждают ее действия. Потому что лучший способ что-то разрекламировать – запретить это. Читатели сами их скоро забудут, потому что чувствуют, когда им врут
От этом в интервью "Sputnik на русском" заявил поэт, писатель и журналист Александр Пелевин. Он считает, что литература не должна быть закрытой тусовкой для избранных, а должна принадлежать читателю.
Кроме того, мы обсудили с писателем развитие русской литературы, воспитание молодежи, главные темы патриотического творчества и важность Донбасса для русской культуры.
Подробнее смотрите в нашем видео.