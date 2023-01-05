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Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото
Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото
Столица Грузии продолжает отмечать наступление Нового года. В центре Тбилиси жители и гости столицы могут пройтись по большой новогодней ярмарке на площади... 05.01.2023, Sputnik Грузия
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Новогодние праздники не заканчиваются! Ведь впереди еще Рождество и Старый Новый год. Тем временем в столице Грузии вовсю действует новогодняя ярмарка на улице Атонели и на площади Орбелиани.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото

Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото

20:44 05.01.2023 (обновлено: 21:25 05.01.2023)
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Столица Грузии продолжает отмечать наступление Нового года. В центре Тбилиси жители и гости столицы могут пройтись по большой новогодней ярмарке на площади Орбелиани и улице Атонели
Новогодние праздники не заканчиваются! Ведь впереди еще Рождество и Старый Новый год. Тем временем в столице Грузии вовсю действует новогодняя ярмарка на улице Атонели и на площади Орбелиани.
© photo: Sputnik / Stringer

Улица Атонели в новогодние дни стала эпицентром новогодних торжеств в столице Грузии

Улица Атонели в новогодние дни стала эпицентром новогодних торжеств в столице Грузии - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Улица Атонели в новогодние дни стала эпицентром новогодних торжеств в столице Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, главная елка страны находится на проспекте Руставели у парламента

Конечно, главная елка страны находится на проспекте Руставели у парламента - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, главная елка страны находится на проспекте Руставели у парламента

© photo: Sputnik / STRINGER

Но тут, в старой части города, оказалось все намного интереснее с точки зрения развлечений

Но тут, в старой части города, оказалось все намного интереснее с точки зрения развлечений - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / STRINGER

Но тут, в старой части города, оказалось все намного интереснее с точки зрения развлечений

© photo: Sputnik / Stringer

На Сухом мосту и прилегающих улицах были установлены вот такие оригинальные конструкции

На Сухом мосту и прилегающих улицах были установлены вот такие оригинальные конструкции - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

На Сухом мосту и прилегающих улицах были установлены вот такие оригинальные конструкции

© photo: Sputnik / STRINGER

Там гостей ожидали прилавки торговцев сувенирами и места, где можно выпить кофе

Там гостей ожидали прилавки торговцев сувенирами и места, где можно выпить кофе - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / STRINGER

Там гостей ожидали прилавки торговцев сувенирами и места, где можно выпить кофе

© photo: Sputnik / STRINGER

И как же сразу не удержаться и не запечатлеть всю эту красоту на смартфон?

И как же сразу не удержаться и не запечатлеть всю эту красоту на смартфон? - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / STRINGER

И как же сразу не удержаться и не запечатлеть всю эту красоту на смартфон?

© photo: Sputnik / Stringer

А так выглядит необычная новогодняя елка, установленная на улице Атонели

А так выглядит необычная новогодняя елка, установленная на улице Атонели - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

А так выглядит необычная новогодняя елка, установленная на улице Атонели

© photo: Sputnik / Stringer

Тут у всех хорошее настроение, веселье и радость распространяются повсюду

Тут у всех хорошее настроение, веселье и радость распространяются повсюду - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут у всех хорошее настроение, веселье и радость распространяются повсюду

© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что хорошим настроением заряжаешься сразу, как сюда попадаешь

Кажется, что хорошим настроением заряжаешься сразу, как сюда попадаешь - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что хорошим настроением заряжаешься сразу, как сюда попадаешь

© photo: Sputnik / STRINGER

На новогодней ярмарке уже успели побывать тысячи жителей и гостей столицы Грузии

На новогодней ярмарке уже успели побывать тысячи жителей и гостей столицы Грузии - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / STRINGER

На новогодней ярмарке уже успели побывать тысячи жителей и гостей столицы Грузии

© photo: Sputnik / STRINGER

Тут можно было даже встретить Санта Клауса

Тут можно было даже встретить Санта Клауса - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / STRINGER

Тут можно было даже встретить Санта Клауса

© photo: Sputnik / STRINGER

Новогодние праздники еще идут и ярмарка в самом центре Тбилиси будет продолжать работать

Новогодние праздники еще идут и ярмарка в самом центре Тбилиси будет продолжать работать - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / STRINGER

Новогодние праздники еще идут и ярмарка в самом центре Тбилиси будет продолжать работать

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