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Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото

Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото

Столица Грузии продолжает отмечать наступление Нового года. В центре Тбилиси жители и гости столицы могут пройтись по большой новогодней ярмарке на площади... 05.01.2023, Sputnik Грузия

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Новогодние праздники не заканчиваются! Ведь впереди еще Рождество и Старый Новый год. Тем временем в столице Грузии вовсю действует новогодняя ярмарка на улице Атонели и на площади Орбелиани.

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