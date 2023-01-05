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Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото
Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото
Столица Грузии продолжает отмечать наступление Нового года. В центре Тбилиси жители и гости столицы могут пройтись по большой новогодней ярмарке на площади... 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T20:44+0400
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Новогодние праздники не заканчиваются! Ведь впереди еще Рождество и Старый Новый год. Тем временем в столице Грузии вовсю действует новогодняя ярмарка на улице Атонели и на площади Орбелиани.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, фото
Красочная новогодняя ярмарка в столице Грузии – фото
20:44 05.01.2023 (обновлено: 21:25 05.01.2023)
Столица Грузии продолжает отмечать наступление Нового года. В центре Тбилиси жители и гости столицы могут пройтись по большой новогодней ярмарке на площади Орбелиани и улице Атонели
Новогодние праздники не заканчиваются! Ведь впереди еще Рождество и Старый Новый год. Тем временем в столице Грузии вовсю действует новогодняя ярмарка на улице Атонели и на площади Орбелиани.
© photo: Sputnik / Stringer
Улица Атонели в новогодние дни стала эпицентром новогодних торжеств в столице Грузии
Улица Атонели в новогодние дни стала эпицентром новогодних торжеств в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Конечно, главная елка страны находится на проспекте Руставели у парламента
Конечно, главная елка страны находится на проспекте Руставели у парламента
© photo: Sputnik / STRINGER
Но тут, в старой части города, оказалось все намного интереснее с точки зрения развлечений
Но тут, в старой части города, оказалось все намного интереснее с точки зрения развлечений
© photo: Sputnik / Stringer
На Сухом мосту и прилегающих улицах были установлены вот такие оригинальные конструкции
На Сухом мосту и прилегающих улицах были установлены вот такие оригинальные конструкции
© photo: Sputnik / STRINGER
Там гостей ожидали прилавки торговцев сувенирами и места, где можно выпить кофе
Там гостей ожидали прилавки торговцев сувенирами и места, где можно выпить кофе
© photo: Sputnik / STRINGER
И как же сразу не удержаться и не запечатлеть всю эту красоту на смартфон?
И как же сразу не удержаться и не запечатлеть всю эту красоту на смартфон?
© photo: Sputnik / Stringer
А так выглядит необычная новогодняя елка, установленная на улице Атонели
А так выглядит необычная новогодняя елка, установленная на улице Атонели
© photo: Sputnik / Stringer
Тут у всех хорошее настроение, веселье и радость распространяются повсюду
Тут у всех хорошее настроение, веселье и радость распространяются повсюду
© photo: Sputnik / Stringer
Кажется, что хорошим настроением заряжаешься сразу, как сюда попадаешь
Кажется, что хорошим настроением заряжаешься сразу, как сюда попадаешь
© photo: Sputnik / STRINGER
На новогодней ярмарке уже успели побывать тысячи жителей и гостей столицы Грузии
На новогодней ярмарке уже успели побывать тысячи жителей и гостей столицы Грузии
© photo: Sputnik / STRINGER
Тут можно было даже встретить Санта Клауса
Тут можно было даже встретить Санта Клауса
© photo: Sputnik / STRINGER
Новогодние праздники еще идут и ярмарка в самом центре Тбилиси будет продолжать работать
Новогодние праздники еще идут и ярмарка в самом центре Тбилиси будет продолжать работать