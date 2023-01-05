https://sputnik-georgia.ru/20230105/opredelen-sostav-konkursnoy-komissii-dlya-vybora-glavy-antikorruptsionnogo-byuro-gruzii-273673360.html
Определен состав конкурсной комиссии для выбора главы Антикоррупционного бюро Грузии
Определен состав конкурсной комиссии для выбора главы Антикоррупционного бюро Грузии
Антикоррупционное бюро будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T14:28+0400
2023-01-05T14:28+0400
2023-01-05T14:28+0400
правительство грузии
грузия
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d3f25bac2297beb8003d367a2ff0a31.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро избран глава Администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.Первое заседание конкурсной комиссии открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Состав конкурсной комиссии определен, согласно приказу главы праительства от 30 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе Администрации правительства.В состав комиссии вошли: глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микаутадзе, первый заместитель Генерального прокурора Бакур Абуладзе, и.о. народного защитника Тамара Гварамадзе, представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Александр Кевхишвили.Тест: что вы знаете о коррупции?>>Комиссия должна выбрать кандидата на должность главы Антикоррупционного бюро на конкурсной основе. По результатам конкурса будут отобраны не менее двух, но не более пяти кандидатов. Глава антикоррупционного бюро будет назначаться премьер-министром Грузии сроком на шесть лет.На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией.Основная задача бюро - содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. А также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_a158d3db2604373228f20c2ab99af8a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
правительство грузии, грузия, коррупция
правительство грузии, грузия, коррупция
Определен состав конкурсной комиссии для выбора главы Антикоррупционного бюро Грузии
Антикоррупционное бюро будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро избран глава Администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.
Первое заседание конкурсной комиссии открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Состав конкурсной комиссии определен, согласно приказу главы праительства от 30 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе
Администрации правительства.
В состав комиссии вошли: глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микаутадзе, первый заместитель Генерального прокурора Бакур Абуладзе, и.о. народного защитника Тамара Гварамадзе, представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Александр Кевхишвили.
Комиссия должна выбрать кандидата на должность главы Антикоррупционного бюро на конкурсной основе. По результатам конкурса будут отобраны не менее двух, но не более пяти кандидатов. Глава антикоррупционного бюро будет назначаться премьер-министром Грузии сроком на шесть лет.
На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией.
Основная задача бюро - содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. А также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.
Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.