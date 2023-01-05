https://sputnik-georgia.ru/20230105/patriarkh-kirill-prizval-k-peremiriyu-na-rozhdestvo-273674770.html

Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество

Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество

Глава РПЦ призывает установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T16:09+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

патриарх московский и всея руси кирилл

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие.В конце декабря патриарах Кирилл говорил, что власти Украины и страны Запада саботировали миротворческие усилия России, в результате чего страна вступила в боевые дейстия на Донбассе. Глава РПЦ признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, однако ответственность за конфликт лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обострение ситуации вокруг украины 2022, патриарх московский и всея руси кирилл