https://sputnik-georgia.ru/20230105/patriarkh-kirill-prizval-k-peremiriyu-na-rozhdestvo-273674770.html
Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество
Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество
Глава РПЦ призывает установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T16:09+0400
2023-01-05T16:09+0400
2023-01-05T15:40+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
патриарх московский и всея руси кирилл
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие.В конце декабря патриарах Кирилл говорил, что власти Украины и страны Запада саботировали миротворческие усилия России, в результате чего страна вступила в боевые дейстия на Донбассе. Глава РПЦ признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, однако ответственность за конфликт лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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обострение ситуации вокруг украины 2022, патриарх московский и всея руси кирилл
обострение ситуации вокруг украины 2022, патриарх московский и всея руси кирилл
Патриарх Кирилл призвал к перемирию на Рождество
Глава РПЦ призывает установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие.
Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, – сказано в воззвании, опубликованном на сайте РПЦ.
В конце декабря патриарах Кирилл говорил, что власти Украины и страны Запада саботировали миротворческие усилия России, в результате чего страна вступила в боевые дейстия на Донбассе. Глава РПЦ признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, однако ответственность за конфликт лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.