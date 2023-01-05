https://sputnik-georgia.ru/20230105/pravoslavnyy-tserkovnyy-kalendar--2023-god-273679331.html
Православный церковный календарь – 2023 год
Православный церковный календарь – 2023 год
Sputnik Грузия подготовил для вас Православный церковный календарь на 2023 год 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T19:45+0400
2023-01-05T19:45+0400
2023-01-05T19:45+0400
религия
инфографика
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Православный церковный календарь содержит два годичных круга событий –неподвижный, когда все даты твердо установлены в богослужебных книгах, и Пасхальный – в нем все события установлены относительно дня празднования Пасхи.Церковные православные праздники бывают великие, средние и малые – они различаются между собой торжественностью богослужения.Пасха по православному календарю – самый главный праздник. Дату празднования Светлого Воскресения Христова, которая выпадает на весну, рассчитывают ежегодно по специальному церковному календарю.В 2023 году православную Пасху отпразднуют 16 апреля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
религия , инфографика, инфографика
религия , инфографика, инфографика
Православный церковный календарь – 2023 год
Sputnik Грузия подготовил для вас Православный церковный календарь на 2023 год
Православный церковный календарь содержит два годичных круга событий –неподвижный, когда все даты твердо установлены в богослужебных книгах, и Пасхальный – в нем все события установлены относительно дня празднования Пасхи.
Церковные православные праздники бывают великие, средние и малые – они различаются между собой торжественностью богослужения.
Пасха по православному календарю – самый главный праздник. Дату празднования Светлого Воскресения Христова, которая выпадает на весну, рассчитывают ежегодно по специальному церковному календарю.
В 2023 году православную Пасху отпразднуют 16 апреля.