https://sputnik-georgia.ru/20230105/pravoslavnyy-tserkovnyy-kalendar--2023-god-273679331.html

Православный церковный календарь – 2023 год

Православный церковный календарь – 2023 год

Sputnik Грузия подготовил для вас Православный церковный календарь на 2023 год 05.01.2023, Sputnik Грузия

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религия

инфографика

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Православный церковный календарь содержит два годичных круга событий –неподвижный, когда все даты твердо установлены в богослужебных книгах, и Пасхальный – в нем все события установлены относительно дня празднования Пасхи.Церковные православные праздники бывают великие, средние и малые – они различаются между собой торжественностью богослужения.Пасха по православному календарю – самый главный праздник. Дату празднования Светлого Воскресения Христова, которая выпадает на весну, рассчитывают ежегодно по специальному церковному календарю.В 2023 году православную Пасху отпразднуют 16 апреля.

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