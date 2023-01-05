https://sputnik-georgia.ru/20230105/primety-na-rozhdestvo-khristovo-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-273686858.html

Приметы на Рождество Христово 2023: что нельзя делать в праздник?

Приметы на Рождество Христово 2023: что нельзя делать в праздник?

Рождество Христово – один из двенадцати главных церковных праздников, с которым связано много примет и запретов 05.01.2023, Sputnik Грузия

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рождество

религия

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Что нельзя делать на Рождество Христово, а также о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьНельзя на Рождество Христово делать тяжелую работу – праздник нужно посвятить молитвам. В праздник нельзя также делать в доме уборку, работать в огороде и заниматься рукодельем.В Рождество Христово нельзя венчаться и устраивать шумные застолья. Нельзя также предаваться чревоугодию и пьянству.В праздник нельзя злиться, ссориться, ругаться и сквернословить.Нельзя в Рождество Христово ходить на охоту и использовать режущие и колющие предметы.Нельзя за праздничный стол садиться в темной или траурной одежде – это плохая примета, можно накликать беду на всю семью.Нельзя в Рождество Христово одалживать деньги – занявший по приметам проведет весь год в долгах.Нельзя в праздник отказывать бедным в помощи – плохая примета, предвещающая невзгоды и проблемы.Приметы на РождествоПо приметам в Рождество Христово нельзя мыть голову, стирать и шить – можно нажить себе горя и нищеты.Плохая примета, если в Рождество в вашем дворе завоет собака. Избежать беды можно, если тут же подойти к собаке, отвязать ее и сказать: "Как тебя не держит веревка, так и беда не держалась бы за мой дом!"Хорошая примета, если во время рождественского застолья домашний кот сидит под столом – это значит, что никто из сидящих за столом в этом году не умрет.По приметам, если в Рождество Христово первым порог вашего дома переступит пьяный человек – это значит, что весь грядущий год вы проведете в ссорах, если женщина – к сплетням и неудачам, мальчик или молодой мужчина – к благосостоянию, старушка или старик – к долгой жизни, а если нищенка или нищий – к потере и нужде.По приметам к богатой жизни, если в Рождество Христово придут сразу несколько человек.Материал подготовлен на основе открытых источников

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