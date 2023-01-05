https://sputnik-georgia.ru/20230105/shef-redaktora-sputnik-litva-zaderzhali-v-rige-273684487.html

Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге

В уголовном деле шеф-редактора Sputnik Литва речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже 05.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге.Известно, что адвокат Имма Янсоне, представляющая интересы Касема, пока не получила материалы дела. Согласно закону, на обжалование решения суда по мере пресечения отводится 10 дней.По информации Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

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