https://sputnik-georgia.ru/20230105/shef-redaktora-sputnik-litva-zaderzhali-v-rige-273684487.html
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
В уголовном деле шеф-редактора Sputnik Литва речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T20:14+0400
2023-01-05T20:14+0400
2023-01-05T21:16+0400
sputnik литва
в мире
новости
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/05/273684248_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a88200f4c2d912931f0ac65d6727483c.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге.Известно, что адвокат Имма Янсоне, представляющая интересы Касема, пока не получила материалы дела. Согласно закону, на обжалование решения суда по мере пресечения отводится 10 дней.По информации Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/05/273684248_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_29052950c470b4491e0c789b5df6b9f8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik литва, в мире, новости, sputnik
sputnik литва, в мире, новости, sputnik
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
20:14 05.01.2023 (обновлено: 21:16 05.01.2023)
В уголовном деле шеф-редактора Sputnik Литва речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге.
"Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге. 5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму", – сказано в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье.
Известно, что адвокат Имма Янсоне, представляющая интересы Касема, пока не получила материалы дела. Согласно закону, на обжалование решения суда по мере пресечения отводится 10 дней.
По информации Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.