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Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге
В уголовном деле шеф-редактора Sputnik Литва речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже 05.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге.Известно, что адвокат Имма Янсоне, представляющая интересы Касема, пока не получила материалы дела. Согласно закону, на обжалование решения суда по мере пресечения отводится 10 дней.По информации Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
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sputnik литва, в мире, новости, sputnik
sputnik литва, в мире, новости, sputnik

Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в Риге

20:14 05.01.2023 (обновлено: 21:16 05.01.2023)
© photo: Sputnik / DMITRY DUBINSKYШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2023
© photo: Sputnik / DMITRY DUBINSKY
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В уголовном деле шеф-редактора Sputnik Литва речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге.

"Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге. 5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму", – сказано в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье.

Известно, что адвокат Имма Янсоне, представляющая интересы Касема, пока не получила материалы дела. Согласно закону, на обжалование решения суда по мере пресечения отводится 10 дней.
По информации Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
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