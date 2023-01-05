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США попытаются поджечь все, что смогут: политолог Ищенко дал прогноз на 2023 год
США попытаются поджечь все, что смогут: политолог Ищенко дал прогноз на 2023 год
Политолог Ростислав Ищенко в эфире программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" подвел главные итоги 2022 и дал прогноз на 2023 год 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T17:52+0400
2023-01-05T17:52+0400
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Эксперт считает, что в наступающем году главной целью для России будет – "добить" Украину, а для США – максимально оттянуть это событие. Кроме того, Ищенко назвал страны и горячие точки, где США обязательно попытаются разжечь ситуацию и довести их до отрытого конфликта.
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видео, мультимедиа, сша, украина, в мире, видео
видео, мультимедиа, сша, украина, в мире, видео
США попытаются поджечь все, что смогут: политолог Ищенко дал прогноз на 2023 год
17:52 05.01.2023 (обновлено: 18:20 05.01.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в эфире программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" подвел главные итоги 2022 и дал прогноз на 2023 год
Эксперт считает, что в наступающем году главной целью для России будет – "добить" Украину, а для США – максимально оттянуть это событие.
Кроме того, Ищенко назвал страны и горячие точки, где США обязательно попытаются разжечь ситуацию и довести их до отрытого конфликта.