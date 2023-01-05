https://sputnik-georgia.ru/20230105/ssha-popytayutsya-podzhech-vse-chto-smogut-politolog-ischenko-dal-prognoz-na-2023-god-273663376.html

США попытаются поджечь все, что смогут: политолог Ищенко дал прогноз на 2023 год

США попытаются поджечь все, что смогут: политолог Ищенко дал прогноз на 2023 год

Политолог Ростислав Ищенко в эфире программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" подвел главные итоги 2022 и дал прогноз на 2023 год 05.01.2023, Sputnik Грузия

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Эксперт считает, что в наступающем году главной целью для России будет – "добить" Украину, а для США – максимально оттянуть это событие. Кроме того, Ищенко назвал страны и горячие точки, где США обязательно попытаются разжечь ситуацию и довести их до отрытого конфликта.

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