https://sputnik-georgia.ru/20230105/v-nuzhnoe-vremya-v-nuzhnom-meste--chikhladze-o-planakh-oppozitsii--273679184.html

"В нужное время, в нужном месте" – Чихладзе о планах оппозиции

"В нужное время, в нужном месте" – Чихладзе о планах оппозиции

В 2022 году акции в основном огранизовывали неправительственные организации, а не оппозционные партии 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T19:15+0400

2023-01-05T19:15+0400

2023-01-05T19:18+0400

михаил саакашвили

политика

партия "стратегия агмашенебели"

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Оппозиция планирует совместные акции протеста вместе с гражданским обществом в 2023 году, заявил один из лидеров партии "Стратегии Агмашенебели" Серго Чихладзе.В ушедшем 2022 году акции протеста в Грузии проходили без политических партий и были организованы представителями гражданского общества и НПО.При этом он отметил, что у всех оппозиционных партий должен быть совместный план действий и единая стратегия, в том числе для борьбы с властью.На сегодняшний день основная политическая борьба ведется не на улицах городов, как это свойственно Грузии, а в парламенте. Исключением стала чисто политическая акция, организованная оппозиционной партией "Единое национальное движение" в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на основании приговоров по двум громким делам в период его правления. На акции "Нацдвижения", которая прошла 4 января, из всего многообразного оппозиционного спектра появилась только лидер партии "Дроа", бывший член "Единого национального движения" Элене Хоштария. Остальные партии акцию проигнорировали.

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михаил саакашвили, политика, партия "стратегия агмашенебели"