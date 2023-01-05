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https://sputnik-georgia.ru/20230105/v-nuzhnoe-vremya-v-nuzhnom-meste--chikhladze-o-planakh-oppozitsii--273679184.html
"В нужное время, в нужном месте" – Чихладзе о планах оппозиции
"В нужное время, в нужном месте" – Чихладзе о планах оппозиции
В 2022 году акции в основном огранизовывали неправительственные организации, а не оппозционные партии 05.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-05T19:15+0400
2023-01-05T19:18+0400
михаил саакашвили
политика
партия "стратегия агмашенебели"
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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Оппозиция планирует совместные акции протеста вместе с гражданским обществом в 2023 году, заявил один из лидеров партии "Стратегии Агмашенебели" Серго Чихладзе.В ушедшем 2022 году акции протеста в Грузии проходили без политических партий и были организованы представителями гражданского общества и НПО.При этом он отметил, что у всех оппозиционных партий должен быть совместный план действий и единая стратегия, в том числе для борьбы с властью.На сегодняшний день основная политическая борьба ведется не на улицах городов, как это свойственно Грузии, а в парламенте. Исключением стала чисто политическая акция, организованная оппозиционной партией "Единое национальное движение" в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на основании приговоров по двум громким делам в период его правления. На акции "Нацдвижения", которая прошла 4 января, из всего многообразного оппозиционного спектра появилась только лидер партии "Дроа", бывший член "Единого национального движения" Элене Хоштария. Остальные партии акцию проигнорировали.
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михаил саакашвили, политика, партия "стратегия агмашенебели"
михаил саакашвили, политика, партия "стратегия агмашенебели"

"В нужное время, в нужном месте" – Чихладзе о планах оппозиции

19:15 05.01.2023 (обновлено: 19:18 05.01.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСерго Чихладзе, "Стратегия Агмашенебели"
Серго Чихладзе, Стратегия Агмашенебели - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В 2022 году акции в основном огранизовывали неправительственные организации, а не оппозционные партии
ТБИЛИСИ, 5 янв Sputnik. Оппозиция планирует совместные акции протеста вместе с гражданским обществом в 2023 году, заявил один из лидеров партии "Стратегии Агмашенебели" Серго Чихладзе.
В ушедшем 2022 году акции протеста в Грузии проходили без политических партий и были организованы представителями гражданского общества и НПО.

"Мы думаем, что в 2023 году акциям по разным направлениям будет отведено одно из самых важных мест. Это право на борьбу, гарантированное Конституцией, и мы воспользуемся им в нужное время и в нужном месте", – сказал Чихладзе журналистам.

При этом он отметил, что у всех оппозиционных партий должен быть совместный план действий и единая стратегия, в том числе для борьбы с властью.
На сегодняшний день основная политическая борьба ведется не на улицах городов, как это свойственно Грузии, а в парламенте. Исключением стала чисто политическая акция, организованная оппозиционной партией "Единое национальное движение" в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на основании приговоров по двум громким делам в период его правления. На акции "Нацдвижения", которая прошла 4 января, из всего многообразного оппозиционного спектра появилась только лидер партии "Дроа", бывший член "Единого национального движения" Элене Хоштария. Остальные партии акцию проигнорировали.
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