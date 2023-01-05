https://sputnik-georgia.ru/20230105/v-oon-ne-prokommentirovali-priznanie-merkel-i-olanda-273672674.html

В ООН не прокомментировали признание Меркель и Олланда

В ООН не прокомментировали признание Меркель и Олланда

В начале декабря Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге отказался комментировать заявление экс-канцлера Германии и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Киеву время для усиления армии, сообщает РИА Новости.На вопрос журналистов, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям, Дюжаррик сказал, что этот вопрос является правомочным, но отвечать на него не стал.ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках положить конец конфликту, отметил Дюжаррик.В начале декабря Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка. Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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