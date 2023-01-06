https://sputnik-georgia.ru/20230106/aktsiya-v-podderzhku-glavreda-sputnik-litva-marata-kasema-v-moskve---video-273705811.html

Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема в Москве - видео

Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема в Москве - видео

Возле латвийского посольства в Москве прошла акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема. Смотрите в видео Sputnik, как собравшиеся требовали... 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T18:38+0400

2023-01-06T18:38+0400

2023-01-06T18:38+0400

дмитрий киселев

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Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла около посольства Латвии в Москве. У здания посольства собрались несколько десятков человек. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"На акции присутствовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он держал плакат с надписью "Руки прочь от российских журналистов"."Марат Касем оказался у них в лапах, оказался беззащитным, оказался ничем не вооруженным, образно говоря. Он оказался не способным защищаться, они взяли его – просто беззащитного человека и арестовали", – заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку журналиста в пятницу.Рядом со зданием посольства стояли микроавтобус и легковая машина правоохранителей. Нарушителей и задержанных нет.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.

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дмитрий киселев, видео, мультимедиа, россия, sputnik, видео