https://sputnik-georgia.ru/20230106/aktsiya-v-podderzhku-zaderzhannogo-shef-redaktora-sputnik-litva-proshla-v-moskve-273704798.html

Акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва прошла в Москве

Акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва прошла в Москве

Касем был в Риге задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T17:42+0400

2023-01-06T17:42+0400

2023-01-06T17:54+0400

в мире

новости

россия

политика

латвия

литва

россия сегодня

sputnik литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/06/273704345_0:0:3315:1864_1920x0_80_0_0_7afcb401af2051aa3f2c5254b42db323.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла около посольства Латвии в Москве.У здания посольства собрались несколько десятков человек. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"На акции присутствовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он держал плакат с надписью "Руки прочь от российских журналистов".Рядом со зданием посольства стояли микроавтобус и легковая машина правоохранителей. Нарушителей и задержанных нет.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

латвия

литва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, россия, политика, латвия, литва, россия сегодня, sputnik литва