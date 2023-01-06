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Акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва прошла в Москве
Акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва прошла в Москве
Касем был в Риге задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T17:42+0400
2023-01-06T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла около посольства Латвии в Москве.У здания посольства собрались несколько десятков человек. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"На акции присутствовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он держал плакат с надписью "Руки прочь от российских журналистов".Рядом со зданием посольства стояли микроавтобус и легковая машина правоохранителей. Нарушителей и задержанных нет.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, политика, латвия, литва, россия сегодня, sputnik литва
в мире, новости, россия, политика, латвия, литва, россия сегодня, sputnik литва
Акция в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва прошла в Москве
17:42 06.01.2023 (обновлено: 17:54 06.01.2023)
Касем был в Риге задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла около посольства Латвии в Москве.
У здания посольства собрались несколько десятков человек. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?"
На акции присутствовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он держал плакат с надписью "Руки прочь от российских журналистов".
"Марат Касем оказался у них в лапах, оказался беззащитным, оказался ничем не вооруженным, образно говоря. Он оказался не способным защищаться, они взяли его – просто беззащитного человека и арестовали", – заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку журналиста в пятницу.
Рядом со зданием посольства стояли микроавтобус и легковая машина правоохранителей. Нарушителей и задержанных нет.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.