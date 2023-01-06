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Дмитрий Киселев выступил в поддержку журналиста Марата Касема – видео

Дмитрий Киселев выступил в поддержку журналиста Марата Касема – видео

Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла около посольства Латвии в Москве. У здания посольства собрались несколько десятков человек 06.01.2023, Sputnik Грузия

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Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?" На акции присутствовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он держал плакат с надписью "Руки прочь от российских журналистов"."Русофобия – это лозунг латвийских властей. Арест Марата Касема – это еще и месть. Его наказывают за то, что он говорил о преследовании со стороны латвийского государства", – рассказал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку журналиста."Они так могут арестовать любого журналиста. Свобода слова для них ничего не значит", – сказал он.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.

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