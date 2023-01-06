https://sputnik-georgia.ru/20230106/dmitriy-kiselev-zaderzhanie-marata-kasema-ne-imeet-nichego-obschego-s-pravom-273710617.html

Дмитрий Киселев: "Задержание Марата Касема не имеет ничего общего с правом"

Дмитрий Киселев: "Задержание Марата Касема не имеет ничего общего с правом"

Глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал задержание СГБ Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Смотрите в видео Sputnik... 06.01.2023, Sputnik Грузия

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Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму."Ситуация с арестом Марата Касема не имеет ничего общего с правом. Это, безусловно, месть за нормальную журналистскую работу", – отметил Дмитрий Киселев. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема прошла около посольства Латвии в Москве. У здания посольства собрались несколько десятков человек. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?" На акции присутствовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он держал плакат с надписью "Руки прочь от российских журналистов".

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