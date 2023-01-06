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Непогода и движение на дорогах Грузии – последние новости
Непогода и движение на дорогах Грузии – последние новости
Из-за интенсивного снегопада, движение ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T20:03+0400
2023-01-06T20:03+0400
2023-01-06T20:33+0400
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непогода в грузии
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение для определенного вида автотранспорта на перевале Накерала и дороге Сачхере - (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Из-за интенсивного снегопада, движение ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно. Данное ограничение касается 39-62 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури и дороги Сачхере - (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, кутаиси, амбролаури, сачхере, непогода в грузии, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, погода, новости, кутаиси, амбролаури, сачхере, непогода в грузии, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Непогода и движение на дорогах Грузии – последние новости
20:03 06.01.2023 (обновлено: 20:33 06.01.2023)
Из-за интенсивного снегопада, движение ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение для определенного вида автотранспорта на перевале Накерала и дороге Сачхере - (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Из-за интенсивного снегопада, движение ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно.
Данное ограничение касается 39-62 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури и дороги Сачхере - (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали.