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Синоптики предупреждают: в Грузии грядет непогода
Синоптики предупреждают: в Грузии грядет непогода
В горах синоптики прогнозируют снегопад и метель 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T10:04+0400
2023-01-06T10:04+0400
2023-01-06T10:09+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В выходные дни в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды со снегопадами и метелью, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным ведомства, массы холодного и влажного воздуха 7 и 8 января вызовут осадки по всей стране. В горах ожидаются снегопад и метель. Синоптики также предупреждают о тумане и ухудшении видимости на автомобильных горных дорогах.Кроме того, синоптики прогнозируют сильный западный ветер и шторм силой 3-4 балла на Черном море.
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погода
Синоптики предупреждают: в Грузии грядет непогода
10:04 06.01.2023 (обновлено: 10:09 06.01.2023)
В горах синоптики прогнозируют снегопад и метель
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В выходные дни в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды со снегопадами и метелью, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По данным ведомства, массы холодного и влажного воздуха 7 и 8 января вызовут осадки по всей стране. В горах ожидаются снегопад и метель. Синоптики также предупреждают о тумане и ухудшении видимости на автомобильных горных дорогах.
Кроме того, синоптики прогнозируют сильный западный ветер и шторм силой 3-4 балла на Черном море.