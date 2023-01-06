https://sputnik-georgia.ru/20230106/sinoptiki-preduprezhdayut-v-gruzii-gryadet-nepogoda--273688099.html

Синоптики предупреждают: в Грузии грядет непогода

Синоптики предупреждают: в Грузии грядет непогода

В горах синоптики прогнозируют снегопад и метель 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T10:04+0400

2023-01-06T10:04+0400

2023-01-06T10:09+0400

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/14/265355236_0:301:1536:1165_1920x0_80_0_0_a589b88ccb9ff8b643a95d5ae117a5e6.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В выходные дни в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды со снегопадами и метелью, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным ведомства, массы холодного и влажного воздуха 7 и 8 января вызовут осадки по всей стране. В горах ожидаются снегопад и метель. Синоптики также предупреждают о тумане и ухудшении видимости на автомобильных горных дорогах.Кроме того, синоптики прогнозируют сильный западный ветер и шторм силой 3-4 балла на Черном море.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода